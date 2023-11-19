أوسوريو يقترب من الدوري الأرجنتيني بعد الرحيل عن الزمالك

كشفت تقارير صحفية أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، يترقب الحصول على عرض رسمي للتدريب في الدوري الأرجنتيني في العام المقبل.

وكشفت شبكة (TNT SPORTS) الأرجنتينية، أن نادي راسينج الناشط في الدوري المحلي يرغب في الاستعانة بخدمات أوسوريو بداية من العام المقبل.

وأشار الصحفي فابريزيو سيرا، عبر حديث مع الشبكة التليفزيونية الأرجنتينية، إلى أن أوسوريو مرشح بقوة للعمل مع راسينج، لتولي المهمة مع بداية العام المقبل.

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وأكد أن أوسوريو، رحب بفكرة العمل في الأرجنتين لأول مرة في مشواره التدريبي ولكنه طلب منحه الفرصة لتكوين طاقم عمله، قبل حسم الاتفاق مع النادي الأرجنتيني.

وعمل أوسوريو، 62 عاما، عدة أندية على رأسها ساو باولو البرازيلي وكلوب أمريكا المكسيكي وأتلتيكو ناسيونال المكسيكي، بجانب منتخبي باراجواي والمكسيك.

مستحقات خوان كارلوس أوسوريو صداع في الزمالك

تمثل مستحقات خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صداعا في رأس مجلس إدارة القلعة البيضاء بعد توجيه الشكر للمدرب الكولومبي.

وكانت إدارة الزمالك قررت فسخ التعاقد مع خوان كارلوس أوسوريو من طرف واحد لتكون مرغمة على دفع قيمة الشرط الجزائي بالإضافة إلى مستحقاته المتأخرة.

ووفقا لما أكده مصدر داخل نادي الزمالك فإن الشرط الجزائي لأوسوريو يمثل راتب شهرين بالإضافة إلى مستحقات متأخرة للمدرب عن شهرين ونصف الشهر تقريبا.

وأشار المصدر أن إدارة الزمالك عقدت جلسة مع أوسوريو وعرضت عليه جدولة المبلغ إلا أن المدرب الكولومبي طلب مهلة للتفكير.

وتأمل إدارة الزمالك في موافقة أوسوريو على جدولة مستحقاته خاصة أنها بالعملة الصعبة وهو أمر صعب توفيره في الزمالك في الفترة الحالية في ظل الأزمة المالية.

وأشار المصدر إلى أن عدم موافقة المدرب الكولومبي على جدولة مستحقاته سيضطر الزمالك لدفع مستحقاته بالكامل والتي تصل لراتب 5 أشهر، أو الدخول في قضايا جديدة بالفيفا.