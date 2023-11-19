القومي لثقافة الطفل يعلن عن القائمة القصيرة لمسابقة الرواية لليافعين

أعلن المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف عن القائمة القصيرة لمسابقة "رواية اليافعين" والتي أعلن عنها المركز في فبراير الماضي.



الجدير بالذكر أن أسماء الفائزين بالقائمة القصيرة وهم:

- انتصار عبد المنعم عن رواية أجنحة ليست للطيران

- رضا سلام عن رواية هل تصدقون ما حدث؟!

- صفاء عبد المنعم عن رواية جدو نعيم

- عبد العزيز دياب عن رواية كائنات ورقية

- مصطفى السيد الششتاوي عن رواية مغامرون في جبل الكنوز

- هاني قدري عن رواية متلازمة أمل

وأكد ناصف أن المركز سيقوم بطباعة الستة أعمال بالقائمة القصيرة، وقريبًا سيعلن المركز عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، والذين سيحصلون على الجوائز المادية بجانب طباعة رواياتهم.

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القومي لثقافة الطفل

ومؤخرا أقام المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف "ملتقى الطفل العربي الثاني" الذى تم تخصيصه لأطفال فلسطين وقد تم تخصيص الملتقى الأول لأطفال السودان، ويأتي ذلك في إطار التأكيد على قوة مصر الناعمة ودعما للدور الثقافي الريادي لمصر في المنطقة العربية بصفة خاصة وفي الشرق الأوسط بصفة عامة، وأقيم اليوم بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب بإدارة الباحثة ولاء محمد.



وقد بدأ الملتقى بافتتاح معرض لرسوم الأطفال بعنوان "فلسطين في عيون أطفال مصر"، ثم معرض مشغولات وأزياء فلسطينية وسودانية وسورية.

كما تم عمل العديد من ورش الفنون التشكيلية منها:

عمل لوحة عن فلسطين، ورشة علم فلسطين، ورشة تاج بالورد.

وعلى المسرح الكبير بدأ الحفل بالنشيد الوطني المصري والنشيد الوطنى الفلسطيني، ثم ألقى رئيس المركز القومي لثقافة الطفل الكاتب محمد ناصف كلمته التي طلب فبها من الجماهير أن تقف دقيقة حدادا على أرواح أطفال فلسطين الذين صعدوا للسماء فرحين بما أتاهم الله من خير وشرف عظيم، ولا يدرون بأي ذنب قتلوا.

وأضاف ناصف قائلا لأطفال فلسطين: كونوا مطمئنين تماما أن مصر العروبة سوف تساند وتقف مع كل عربي، فمصر موجود بها الآن 9 مليون ضيف في عيون مصر

كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد للعالم كله أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية بتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، وستبذل كل جهدها حتى تقام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وستسعى بكل قوتها لإيصال المساعدات الطبية والغذائية واللوجيستية لغزة.

وبدأت العروض الفنية على المسرح الكبير بعرض كورال "سلام" الذي تغنى بمجموعة من الأغاني الوطنية المصرية، بالإضافة لأغنية جديدة بعنوان "٥٠ سنة" كلمات الشاعر أحمد طلب، من أحدث الأغاني التي أنتجها المركز بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر، وأغنية ٢٠٠٠ تحية يا عرب" كلمات الشاعر فتحي الجندي، والألحان وقيادة الكورال للمايسترو وائل عوض.

كما تم عرض غنائي لكورال فلسطيني "عباد الشمس" الذي تغنى بأغنية شهدانا قوافل.



وعرض فريق "بنكمل بعض" لذوي الهمم أغنية "الحلم العربي، أبويا وصاني" بقيادة المدربة منال منيب.

وعرضت فرقة "بنات وبس" مجموعة من الاستعراضات على أغاني وطنية مثل "أنا دمي فلسطينى، طوبة فوق طوبة، سلم على الشهداء، فلسطين عربية" بقيادة الفنان عبد الرحمن أوسكار.

وتم تقديم فقرة غنائية وطنية سودانية.

واختتم الحفل بفقرة لفرقة المسافة الموسيقية السودانية.



جدير بالذكر أنه أقيم على هامش الاحتفال:

- معرض لأحدث إصدارات المركز القومي لثقافة الطفل.

- عرض الأعلام للدول المشاركة في الاحتفالية.

الجهات المشاركة (بنحبكم لدعم أطفال السودان، رابطة المرأة الفلسطينية، حق لدعم التنمية والثقافة).

وقد حضر الملتقى ما يقرب من ٧٠٠ طفل من مصر والسودان وفلسطين واليمن وسوريا والمغرب.