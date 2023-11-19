الأحد 19 نوفمبر 2023
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محافظات

رئيس مياه الأقصر يصدر تعليمات بالتيسير على المواطنين واستمرار الخدمة خلال العطلات

رئيس مياه الأقصر
رئيس مياه الأقصر يصدر تعليمات بالتيسير على المواطنين،فيتو

أصدر اللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر تعليماته بضرورة التيسير على المواطنين، وتقديم تسهيلات سداد الفواتير للعداد مسبق الدفع بمراكز خدمة العملاء على مدار اليوم، واستمرار تقديم الخدمة أيضا خلال أيام العطلات الرسمية وعطلة الأسبوع (الجمعة - السبت).

جاء ذلك من خلال جولته التفقدية لمراكز خدمة العملاء بإدارات الأقصر وأرمنت ومحطة معالجة الصرف الصحى بالمدينة الصناعية.

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حيث أوصى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بأهمية إتباع قواعد السلامة والصحة المهنية للعمال والفنيين في محطات مياه الشرب ومحطات الصرف الصحي، وذلك حفاظًا عليهم وعلى حياتهم الأسرية.

تاريخ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر

نتيجة لإحساس الدولة بالضرورة الكبيرة لإعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بما يكفل إنجاز الأهداف الاستراتيجية المرجو تنفيذها لصالح المواطن المصري، رأت الدولة إنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وذلك بقرارات جمهورية في عام 2004.

وتأسست الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقرار الجمهوري رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء شر٢٢٠ كة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي شركاتها التابعة وتكون لها الشخصية الإعتبارية وتخضع لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.

وبمقتضى الفقرة الثالثة من القرار الجمهورى المشار إليه تم تحويل الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام لمياه الشرب والصرف الصحى شركات تابعة للشركة القابضة خاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ليصبح عدد الشركات التابعة 25 شركة تابعة تخدم 27 محافظة.

وتم إنشاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بقرار السيد المهندس وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية برقم 392 لسنة 2007 بالتحول المباشر من الوحدات المحلية لنظام الشركات.

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الأقصر محافظة الأقصر فيتو شركة مياه الشرب عداد مسبق الدفع تقديم الخدمات خلال العطلات

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