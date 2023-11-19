الأحد 19 نوفمبر 2023
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حوادث

حادث مروع على طريق قنا الصحراوى وتصادم سيارتين وانقلابهما (صور)

حادث مروع على طريق
حادث مروع على طريق قنا الصحراوى، فيتو

وقع حادث مروع صباح اليوم الأحد على طريق قنا الصحراوى إثر تصادم سيارتين وانقلابهما مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص حتى الآن.

 

 

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تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن قنا بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي في مركز الوقف.وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث

و تبين  من الفحص الأولى إصابة 7 أشخاص حتى الان  وانقلاب السيارتين وجر نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة ويقوم رجال المرور برفع اثار الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن قنا حادث مروع تصادم سيارتين

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