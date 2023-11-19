إصابة 25 شخصا في حادثي انقلاب سيارتين بالدائري الأوسطي والبحيرة

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الدائري الأوسطي وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ورجال المرور إلى مكان الحادث.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الدائري الأوسطي وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ورجال المرور إلى مكان الحادث.

وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص بطريق نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة واصابة 7 أشخاص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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كما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن البحيرة بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق فرع 4 بنطاق ذات المركز ابو المطامير مما اسفر عن إصابة 18 شخصا بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق بسبب سوء الأحوال الجوية وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها وتحرير محضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة.