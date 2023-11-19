الأحد 19 نوفمبر 2023
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حوادث

حملات أمنية تضبط 9 قضايا مخدرات وتنفيذ 652 حكما قضائيا في أسوان ودمياط

حملات أمنية، فيتو
حملات أمنية، فيتو

 قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت جهودها عن ضبط 9 قضايا مخدرات وتنفيذ 652 حكما قضائيا في أسوان ودمياط.


مديرية أمن أسوان 

ضبط 5 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرامات – كمية من مخدرى"الهيروين– الشابو")، بحوزة 6 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية وتنفيذ 652 حكما قضائيا متنوعا.

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مديرية أمن دمياط 

ضبط 4 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو، وزنت 6 كيلو جرامات – كمية من مخدر الهيروين– طبنجة - 4 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 6 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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مديرية أمن دمياط مديرية أمن أسوان متجرى المواد المخدرة الأسلحة النارية مخدر الهيدرو

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