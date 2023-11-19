مياه القناة: رفع درجة الاستعداد بمحافظات القناة استعدادا لموجة التقلبات الجوية

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة رفع حالة الطوارئ في المحافظات الثلاث الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، تحسبًا لموجة التقلبات الجوية.

حيث تم رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى لمواجهة الأمطار المحتملة، وأي تغيرات مناخية مفاجئة، واتخاذ كافة اجراءات الحيطة والحذر، وفقًا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وأكد رئيس الشركة أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى فى كافة القطاعات والمناطق على مستوى محافظات القناة وفقًا للبيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية عن سوء حالة الطقس خلال الأيام المقبلة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والاستعدادات القصوى لمواجهة الظروف المناخية المتغيرة.

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تشكيل غرف عمليات

حيث تم تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة لمواجهة التغيرات المناخية حسبما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية احتمالية سقوط امطار، كما تم إعداد خطة انتشار لسيارات ومعدات الشركة بمدن القناة لتفادى أية أزمات أو مشاكل متوقعة خاصة بمرفق الصرف الصحي على مستوى محافظات القناة.

استمرار تطهير الشبكات

وفي سياق متصل أكد اللواء عبد الحميد عصمت على استمرار تطهير شبكات الصرف الصحي وشنايش الأمطار، والتأكد من جاهزية المحطات والروافع، ومراجعة إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أي مشكلات، والتأكد من جاهزية جميع المعدات والمولدات الكهربائية أثناء سقوط الأمطار، مع تحديد النقاط الأكثر تضررًا من تجمعات المياه وتحديد نقاط تمركز المعدات، وفرق العمل وطرق التواصل المختلفة بينهم وغرف العمليات المركزية والفرعية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، ووضع السيناريوهات البديلة.

أهمية التنسيق مع مختلف الجهات

وأكد رئيس الشركة على أهمية التنسيق المستمر مع مختلف الجهات للمتابعة الدقيقة للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، والتنسيق الكامل مع غرف العمليات الرئيسية بمحافظات القناة، وانتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة واستمرار العمل بجميع الأفرع التابعة للشركة، والمتابعة الميدانية لسير العمل.