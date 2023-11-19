انخفاض درجات الحرارة بالأقصر والكبرى تسجل 28 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بمحافظة الأقصر اليوم، حيث يسود المحافظة طقس مائل للبرودة، حيث سجلت درجات الحرارة انخفاض ملحوظ، والتي وصلت 28 درجة مئوية نهارا، و17 درجة مئوية ليلا.



وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا وتكون رعدية أحيانا أخرى.

وتوقعت الأرصاد أن يمتد تكاثر السحب ليشمل باقي السواحل الشمالية مع تقدم الوقت،وايضا سقوط أمطار على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى متوسطة ورعدية مع تقدم ساعات النهار، وتقل شدة الأمطار كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد،والفرصة مهيأة اليوم لتشكل السيول على شمال ووسط سيناء.

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وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الدول المطلة على شرق البحر المتوسط ( فلسطين - الأردن - سوريا - لبنان - شمال جمهورية مصر العربية) بمنخفض جوي متعمق متمركز على البحر المتوسط.

يصاحبه حوض علوي بارد فى طبقات الجو العليا، يعمل على انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق، كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية.

و يبدأ تأثيره الليلة على السواحل الشمالية الغربية، ومن اليوم يتقدم ليشمل كافة السواحل الشمالية والدلتا والوجه البحري حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتنتهي رحلته بتأثير قوي على فلسطين وبلاد الشام.

كما حذرت الأرصاد من الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.