منتخب المغرب يخسر رسميا خدمات لامين يامال نجم برشلونة للأبد

لامين يامال، خسر المنتخب المغربي، فرصة ضم لامين يامال نجم برشلونة للأبد، بعد تواجد اللاعب في التشكيل الأساسي للمنتخب الإسباني أمام قبرص في تصفيات يورو 2024.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن لامين يامال لاعب فريق برشلونة، سيقوم بتمثيل منتخب إسبانيا إلى الأبد بعد تواجده في التشكيل الأساسي لمواجهة اليوم، بعدما خاض مباراته الثالثة بقميص منتخب إسبانيا.

وطبقا للوائح لن يستطيع لامين يامال بعدها تغيير منتخب إسبانيا وارتداء قميص منتخب المغرب خلال المرحلة المقبلة، كونه من أصول مغربية.

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ويحتل منتخب إسبانيا صدارة الترتيب العام للمجموعة الأولى لمنافسات يورو 2024 برصيد 18 نقطة.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم أصدر بيانًا رسميًا، لكشف حقيقة تقديم إغراءات مالية من أجل إقناع لامين يامال نجم برشلونة الشاب بتمثيل منتخب المغرب، بدلا من نظيره الإسباني.

وأشار الاتحاد المغربي، إلى أن ما أوردته صحيفة AS الإسبانية في مقالها الذي نشرته اليوم لكاتبه جواكين ما روتو، بشأن تعرض اللاعب الإسباني ذو الأصول المغربية لامين يامال بمحاولة إغرائه ماليا للانضمام إلى المنتخب المغربي، غير صحيح، مؤكدين أن ما ورد في هذا المقال عار عن الصحة ولا يستند لأي دليل خاصة أنها احترمت اختيارات اللاعب لامين يامال كباقي اللاعبين المغاربة ذوي الأصول المغربية الذين اختاروا منتخبات أخرى.

بيان الاتحاد المغربي بشأن لامين يامال

وجاء بيان الاتحاد المغربي بشأن لامين يامال لاعب برشلونة كالتالي: “تنفي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم جملة وتفصيلًا ما أوردته صحيفة AS الرياضية الإسبانية في مقالها الذي نشرته اليوم لكاتبه جواكين ما روتو، والذي تطرق فيه الى الضغوط التي يتعرض لها اللاعب الإسباني ذو الأصول المغربية لامين يامال بمحاولة إغرائه ماليًا للانضمام إلى المنتخب المغربي”.

وأضاف الاتحاد المغربي: “تؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن ما ورد في هذا المقال عار عن الصحة ولا يستند لأي دليل خاصة وأنها احترمت اختيارات اللاعب لامين يامال كباقي اللاعبين المغاربة ذوي الأصول المغربية الذين اختاروا منتخبات أخرى بالرغم من المجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية في جميع أنحاء العالم لإقناع اللاعبين الناشئين بطرق قانونية ومشروعة من خلال تقديم مشاريع مستقبلية وأهداف تحددها الإدارات التقنية للمنتخبات الوطنية بجميع فئاتها”.

المغرب تكشف حقيقة تقديم إغراءات مالية لـ لامين يامال لتمثيل أسود الأطلس، فيتو

واستهل لامين، الذي تأهل في أكاديمية لاماسيا وانضم لبرشلونة في عمر سبع سنوات، مشاركاته مع الفريق الأول لبرشلونة في 29 أبريل 2023 أمام ريال بيتيس، ليصبح أصغر لاعب يشارك رسميا بقميص الفريق الأول، عن عمر 15 عاما و9 أشهر و16 يوما.

وهذا الموسم، وأمام قادش، أصبح أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يشارك كأساسي مع الفريق الأول، عن عمر 16 عاما و38 يوما.

بينما أصبح لامين أصغر لاعبي برشلونة مشاركة في دوري أبطال أوروبا ضد أنتويرب البلجيكي، وثاني أصغر اللاعبين مشاركة في البطولة عبر تاريخها، عن عمر 16 عاما و68 يوما.

وعلاوة على ذلك، فقد دخل أيضا تاريخ منتخب إسبانيا الأول، بعد أول استدعاء له لـ"لاروخا"، ليصبح أصغر لاعب يظهر للمرة الأولى مع المنتخب، حينما لعب ضد جورجيا، وذلك عن عمر 16 عاما و57 يوما.