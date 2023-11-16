الخميس 16 نوفمبر 2023
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رياضة

لتحقيق حلم الطفولة، حقيقة رحيل جوندوجان عن برشلونة

جوندوجان، فيتو
جوندوجان، فيتو

حالة من الجدل أثيرت حول مستقبل الألماني الكاي جوندجان مع برشلونة بعد أقل من موسم واحد من انضمامه إلى الفريق قادما من مانشستر سيتي.

جوندوجان وبرشلونة 

ونقلت صحيفة "سبورت" الكتالونية على لسان صحفي تركي، أن جوندوجان يريد الانتقال إلى جالطة سراي، الفريق الذي يشجعه منذ الصغر.

وأضاف الصحفي أن نجم البارسا التقى بمسؤولي النادي التركي عقب مباراة جالطة سراي ضد بايرن ميونخ، في دوري أبطال أوروبا.

ونقل إلكاي جوندوجان لمسؤولي جالطة سراي، رغبته القوية في إنهاء مسيرته مع الفريق، وأنه مستعد لبذل جهد لإقناع إدارة البارسا بهذه الخطوة.

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وشدد جوندوجان على أنه مصمم على تحقيق رغبته في ارتداء قميص جالطة سراي، قبل اعتزال كرة القدم.

من جانبه، فإن النادي التركي أيضا مستعد لهذه المغامرة، وبصدد استثمار أموال لضم إلكاي جوندجان، لأنها ستكون صفقة جماهيرية كبيرة.

لكن إلهان جوندوجان، شقيق اللاعب ووكيل أعماله رد على هذه الأنباء، مؤكدا أنه ليس لها أساس من الصحة.

وأشار في بيان رسمي: "الأخبار التي ظهرت في الصحافة هذه الأيام عن إلكاي ليست حقيقية، لم أقابل أحدا من جالطة سراي قبل مباراة بايرن ميونخ للحديث عن شقيقي".

وختم: "لم نتلق شيئا، ولا أفهم أنا أو إلكاي كيف انتشرت هذه الأخبار، فهو سعيد للغاية مع برشلونة، ويركز على تحقيق أهدافه مع النادي".

يذكر أن جوندوجان انتقل إلى برشلونة مطلع الموسم الجاري قادما من مانشستر سيتي بصفقة انتقال حر.

ويرتبط اللاعب الألماني ذو الأصول التركية بتعاقد مع النادي الكتالوني، مدته 3 مواسم، ويتضمن شرطا جزائيا بقيمة 400 مليون يورو.

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