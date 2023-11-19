طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار أعلاف الثروة الحيوانية، ومطالبات باستخدام الكورن فليكس

تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة بشأن ارتفاع أسعار أعلاف الثروة الحيوانية، وعدم تشجيع وزارة التجارة والصناعة الصناع على إنشاء مصانع أعلاف قائمة على استخدام المخلفات الزراعية ومخلفات الصناعات الغذائية.

مصانع أعلاف الأسماك



وأكدت متى فى طلبها، أن مصانع أعلاف الأسماك غير متوافرة بناء علي أن المادة الخام لغذاء الأسماك تعتبر نوعية مستوردة من أسبانيا وأمريكا اللاتينية، وبالتالى هناك صعوبة في استمرارية المزارع السمكية أو تغذيتها علي مخلفات اخرى لا تعطي الغذاء والفائدة المطلوبة أو الطعم الجيد للسمك.

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وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب وزارة التجارة والصناعة بضرورة تشجيع الصناع على استخدام المخلفات الزراعية ومخلفات الصناعات الغذائية، وذلك لإنشاء مصانع أعلاف من خلال الاعتماد على الكورن فليكس كعلف للعجول.

الكورن فيلكس



وأوضحت أن الكورن فليكس يعتبر غذاء معروف بأوروبا كعلف للعجول وسهل الهضم ومغذي لأنه من مخلفات مصانع التعبئة للخضار والصلصة والشيبسى ومزارع الفواكه والخضروات وقش الأرز ومزارع الموز وشجر الموز وورد النيل، وغيره من مخلفات الزراعة.

توفير اللحوم البلدى



وأشارت إلى أن الهدف من طلب الإحاطة هو توفير اللحوم البلدى خاصة فى ظل ارتفاع أسعار اللحوم البلدى نتيجة أن المزارع الموجودة تعتمد على أعلاف أسعارها مرتفعة أو يتم إستيراد الأعلاف من الخارج، مؤكدة أن البطاطا تمنح بروتين مرتفع جدا للحيوان، وفى نفس الوقت سهلة الهضم، وبالتالى تجعل الحيوان يربى اللحم واللبن.



وتابعت:ولذلك فنحن نحتاج إلى عمل هذه التجربة كمصانع نشجع فيها صناعة الكورن فليكس أو الغذاء المجفف عن طريق أفران نقوم بعملها على شكل كورن فليكس لكى نعطى فرصة للحيوان لكى يتغذى ويشبع، وفى نفس الوقت لا تكون لديه صعوبة فى الهضم، مما يؤثر فى نفس الوقت على صحته وطعم اللحوم التى يقوم بإنتاجها، وبالتالى فإن الكورن فليكس يعطى طعم وحجم جيد للحوم، لأن كل كيلو من اللحوم يحتاج إلى 110 كيلو علف.

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.

أهداف قانون التصالح في مخالفات البناء

يأتي هذا المشروع بقانون تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

تيسيرات جديدة بقانون التصالح في مخالفات البناء

ويتضمن مشروع القانون العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقًا لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى ٥ سنوات منها ٣ سنوات بدون فوائد.

تخفيض للسداد الفوري مقابل التصالح في مخالفات البناء

كما يمنح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، منح نسبة تخفيض ٢٥% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.