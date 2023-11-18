مدير الطب البيطرى بالإسماعيلية يستعرض جهود شهر أكتوبر للحفاظ على الثروة الحيوانية

قامت مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، على مدار شهر أكتوبر الماضي، بنشاط مكثف للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.





الرقابة على المذبوحات



وأوضح الدكتور حامد موسى الأقنص وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أنه في مجال الصحة العامة والمجازر، تم الرقابة على مذبوحات اللحوم بعدد 1863 رأس ماشية، ومذبوحات الدواجن بإجمالي 2043748 طائر.

وأضاف مدير المديرية أنه فيما يخص مجال التفتيش على اللحوم، تم ضبط 21 ونصف كجم لحوم أبقار غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 653 كجم دواجن و8 ونصف كجم كبدة، 33 كجم بتلو، 23 كجم أسماك غير صالحين للاستهلاك الآدمي وتحرير المحاضر اللازمة لذلك.

Advertisements



بالإضافة إلى حالات سلخ الجلود لمذبوحات المجازر، بلغ إجمالي عدد حالات سلخ الجلود 1863 وحالة سلخ الجلود درجة أولى.

مجال الوقاية الحيوانية

كما تم تحصين عدد 6523 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي، وتحصين عدد 5808 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، كذلك تحصين عدد 11648 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع، وتحصين عدد 4978 رأس ماشية ضد مرض التسمم الدموي، علاوة على تحصين عدد 450 رأس أغنام ضد مرض جدري الأغنام، وتحصين 8622 رأس أغنام ضد مرض طاعون المجترات، كما تم تحصين عدد 1000 طائر ضد مرض طاعون إنفلونزا الطيور.

مجال متابعة المزارع والأسواق

تم المرور على عدد 24 حظيرة ماشية، ومعاينة عدد 3 مزارع ماشية لاستخراج ترخيص تشغيل لها، وفيما يخص مزارع الثروة الداجنة، تم المرور على عدد 22 مزرعة دواجن، ومعاينة عدد 9 مزارع دواجن لاستخراج ترخيص تشغيل لها، وبلغت عدد المزارع التي تم سحب عينات ماقبل البيع منها 6 مزارع.

مجال الصحة العامة والأمراض المشتركة

كما تمكنت حملات الطب البيطري من سحب عينات لعدد 697 رأس ماشية ضد مرض البروسيلا ولا يوجد حالات إيجابية، وسحب عينات لعدد 438 رأس ماشية ضد مرض الدرن، وتم تحصين عدد 465 رأس ماشية ضد مرض البروسيلا.

وفي مجال الرعاية من خلال الوحدات البيطرية، تم علاج عدد 9869 حالة باطنة، 61 حالة جراحية، 936 حالة جلدية، 40 حالة بروتوزوا الدم، 1566 حالة طفيليات داخلية.

وتم عمل عدد 3 قوافل علاجية بالاشتراك مع المركز القومي للبحوث وجامعة قناة السويس، حيث تم علاج عدد 1696 حالة باطنة، عدد 106 حالة تناسليات، عدد 20 حالة جراحة، عدد 6343 حالة دواجن، رش عدد 600 حيوان وتجريع عدد 400 حيوان.

فيما يخص العيادة البيطرية للحيوانات الأليفة، تم علاج عدد 52 حالات باطنة، 13 حالة طفيليات داخلية، 98 حالة جلدية، كما تم عمل سونار لعدد 15حالات وتم علاج عدد 16 حالة تحصينات، كما تم علاج 11 حالة أخرى.



مجال التناسليات

ونجحت الحملات في تشخيص وفحص حمل عدد 9 حالات، وعلاج عدد 25 حالة أمراض عقم، كما تم علاج حالة واحدة أمراض الصرع، وبلغت عدد حالات السونار 234، وعدد حالات المسح التناسليه 71، كما تم علاج حالة واحدة أمراض ولادة ومضاعفاتها، كما تم تلقيح 377 من الأبقار، وعدد 79 من إجمالي التلقيحات للجاموس.

وفي مجال الإرشاد البيطري، تم عقد عدد 132 ندوة إرشادية في مراكز المحافظة والقرى التابعة لها. كما تم ترقيم عدد 881 من الأبقار والجاموس وعدد 445 من الأغنام والماعز.

كما تم تسجيل عدد 1326 رأس ماشية وتسجيل عدد 34 حيوانات فصيلة خيلية، وتسجيل عدد 63 حيوانات أليفة، واستخراج عدد 1519 بطاقة بدل فاقد، واستخراج عدد 1326 بطاقة تعريفية.

التأمين على الماشية

تم التأمين على عدد 253 حيوان، وإجمالي التعويضات المنصرفة حالتين مرفوعة للصندوق، كما تم التفتيش على العيادات ومعارض الأدوية، تم المرور على عدد 12 عيادة بيطرية، وفي مجال التدريب، تم تدريب 3 من الأطباء البيطريين خلال 3 دورات تدريبية.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ