افتتاح مركز طب الأسرة الرئيسى بمستشفيات جامعة قناة السويس، قريبا

أعلن الدكتور أحمد أنور عبدالغني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، التابعة لجامعة قناة السويس، عن قرب التشغيل الفعلي لمركز طب الأسرة الرئيسى بمستشفيات جامعة قناة السويس، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

خدمات المركز الطبي

يقدم المركز خدماته العلاجية من خلال: عدد من العيادات التخصصية منها ٥ عيادات طب أسرة لمناظرة الحالات الحادة والمزمنه، وعيادتين أسنان، وعيادة نساء، وعيادة تنظيم أسرة عيادة متابعة حمل، وعيادة تخصصية باطنه واطفال، وأشعة سينية، وتحاليل طبية ( دم - بول - براز )، بالاضافة إلى غرفة معالجة، ومتابعة الطفل السليم، وغرفة عزل.

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ربط العاملين بالمنظومة

وأكد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية على أن جميع الخدمات تابعة للتأمين الصحي الشامل، كما إنه سوف يتم ربط جميع العاملين بالجامعة والمستشفيات الجامعية وذويهم وأهالي الاسماعيليه لتلقي الخدمات الطبيه الأولية بمركز طب الاسرة الرئيسى بالمستشفيات الجامعية

وفق أعلى معايير الجودة للخدمات الطبية.

الاوراق المطلوبة

وأشار إلى أن هناك أوراق مطلوبة لتجهيز الأوراق الاتية: للانتفاع بمنظومة التأمين لأصل البطاقة وشهادة الميلاد وقسيمة الزواج للإطلاع فقط، مع تقديم صور بطاقات الرقم القومي لجميع البالغين وشهادات الميلاد لجميع أفراد العائلة وقسيمة الزواج حديثًا، وتسلم الاوراق بمركز طب الاسرة الرئيسى بالمستشفيات الجامعية بقسم التسجيل الطبي.





موقع المركز الطبي

جدير بالذكر أن المركز يقع في الطريق الدائري، ويترأس المراكز الطبية الأستاذ الدكتور مصلح عبدالرحمن اسماعيل، والمدير الفني للمراكز الدكتورة ولاء سالمان، ومدير المركز الدكتورة هبة محمد عباس.

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