الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

نجوم الغناء يقررون تأجيل ألبوماتهم الغنائية بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة

تامر عاشور، فيتو
تامر عاشور، فيتو

 تسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة واستشهاد نحو 12300 فلسطيني، نصفهم من الأطفال في حرب إبادة جماعية يشنها الكيان الإسرائيلي على الفلسطينيين، في دخول العديد من المطربين في نوبات اكتئاب وحزن وتأجيل الحفلات والألبومات والأغاني التي كان من المقرر طرحها. 

Advertisements

وأكد مصدر مقرب من الفنان تامر حسني لـ فيتو أنه أوقف جميع نشاطاته الفنية وتأجيل طرح باقي أغاني ألبومه الجديد "هرمون السعادة" إلى نهاية ديسمبر.

كما قرر تامر عاشور تأجيل طرح ألبومه الجديد المقرر علي منصات الموسيقى وموقع يوتيوب بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة. 

ويتعاون  تامر عاشور في ألبومه الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين ومن أبرزهم محمد خلف وأحمد المالكي وأحمد عبد السلام وسامح كريم وغيرهم.

كما قررت الفنانة اللبنانية إليسا تأجيل طرح ألبومها الغنائي الذي تعود به مع روتانا بعد الصلح بينهما، وذلك بسبب الأوضاع الصعبة التي تعيشها فلسطين في الفترة الحالية ومعاناة الشعب الفلسطيني من قصف مستمر على قطاع غزة. 

وقالت إليسا في تصريحات تليفزيونية:" صعب في هذا التوقيت طرح ألبومي الجديد، وسط ما يحدث في غزة، ويجب احترام ذلك، شغلنا نكمله لأن هذا رزقنا، ولازم نشتغل".

وأضافت إليسا:" لكن ألبوم !!.. أشعر أنه يجب أن ننتظر لنرى الوضع سيصل إلى أين، وذلك في لقاء خلال تواجدها في مقر شركة  روتانا في المملكة العربية السعودية.

كما تحدثت إليسا أيضا في لقاء أخر عن تأجيل ألبومها بسبب أحداث غزة قائلة:" مبحبش أدى توقعات.. وإن شاء الله بس ينزل الألبوم وتشوفوه وتتابعوه هتحبوه، بس مش دلوقتي، لأن الوقت مش مناسب للطرح".

تامر عاشور إليسا تامر حسني

الأكثر قراءة

ساويرس يعلق على رد أردوغان الصادم لألمانيا عن غزة: حديثه صحيح ومحرج

ممثل أمريكي يبث مقطع قصف طائرة الاحتلال للمستوطنين في طوفان الأقصى (فيديو)

ارتفاع سعر الفول بفارق 10 جنيهات عن المبادرة، وهذه أسعار السلع الغذائية بالأسواق

ننشر نص أمر الإحالة في قضية حفل المنصورية، المتهمون استخدموا الشوم فى ترويع رواد الحفل وبث الذعر فى نفوسهم

من المسافة صفر، شاهد كتائب القسام يدمرون دبابات إسرائيلية بقذائف الياسين (فيديو)

مدبولي: علينا تغيير أفكارنا تجاه الوظائف التقليدية، والمستقبل للتكنولوجيا والاتصالات (فيديو)

تسبب في طوفان الأقصى وتعطيل صفقة الأسرى، الوزير المتطرف إيتمار بن غفير أغضب الإسرائيليين والفلسطينيين

معتمد جمال يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الهلال الليبي

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج، حظك الإثنين 20-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، الإثنين 20-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الاثنين 20-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك وتوقعات الأبراج الإثنين 20-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 19-11-2023

رئيس شعبة الألبان: تسجيل مراكز التجميع بهيئة سلامة الغذاء «ضرورة»

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 19-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن ملعب مباراة منتخب مصر أمام سيراليون (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: الإحسان إلى الآخر والتعاطف معه من دلائل كمال الإيمان وصدق الإسلام

دعاء الفجر لجلب الخير والرزق والبركة

تجلب الرزق والبركة، نص أذكار الصباح وفضل المواظبة عليها

المزيد
الجريدة الرسمية