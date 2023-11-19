نجوم الغناء يقررون تأجيل ألبوماتهم الغنائية بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة

تسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة واستشهاد نحو 12300 فلسطيني، نصفهم من الأطفال في حرب إبادة جماعية يشنها الكيان الإسرائيلي على الفلسطينيين، في دخول العديد من المطربين في نوبات اكتئاب وحزن وتأجيل الحفلات والألبومات والأغاني التي كان من المقرر طرحها.

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وأكد مصدر مقرب من الفنان تامر حسني لـ فيتو أنه أوقف جميع نشاطاته الفنية وتأجيل طرح باقي أغاني ألبومه الجديد "هرمون السعادة" إلى نهاية ديسمبر.

كما قرر تامر عاشور تأجيل طرح ألبومه الجديد المقرر علي منصات الموسيقى وموقع يوتيوب بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.

ويتعاون تامر عاشور في ألبومه الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين ومن أبرزهم محمد خلف وأحمد المالكي وأحمد عبد السلام وسامح كريم وغيرهم.

كما قررت الفنانة اللبنانية إليسا تأجيل طرح ألبومها الغنائي الذي تعود به مع روتانا بعد الصلح بينهما، وذلك بسبب الأوضاع الصعبة التي تعيشها فلسطين في الفترة الحالية ومعاناة الشعب الفلسطيني من قصف مستمر على قطاع غزة.

وقالت إليسا في تصريحات تليفزيونية:" صعب في هذا التوقيت طرح ألبومي الجديد، وسط ما يحدث في غزة، ويجب احترام ذلك، شغلنا نكمله لأن هذا رزقنا، ولازم نشتغل".

وأضافت إليسا:" لكن ألبوم !!.. أشعر أنه يجب أن ننتظر لنرى الوضع سيصل إلى أين، وذلك في لقاء خلال تواجدها في مقر شركة روتانا في المملكة العربية السعودية.

كما تحدثت إليسا أيضا في لقاء أخر عن تأجيل ألبومها بسبب أحداث غزة قائلة:" مبحبش أدى توقعات.. وإن شاء الله بس ينزل الألبوم وتشوفوه وتتابعوه هتحبوه، بس مش دلوقتي، لأن الوقت مش مناسب للطرح".