إليسا تطرب الجمهور السعودي بأغنية "أنا وبس" (فيديو)

انطلق حفل الفنانة اللبنانية إليسا في المملكة العربية السعودية على مسرح محمد عبده، بحضور جماهيري كبير.

حفل اليسا في السعودية

وتألقت إليسا في حفلها المقام حاليا في السعودية بأغنيتها الشهيرة “انا وبس”، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

أسعار تذاكر إليسا ووائل كفوري في موسم الرياض

وطرحت الشركة المنظمة لحفل إليسا ووائل كفوري في موسم الرياض تذاكر الحفل وجاءت الفئات كالآتي الفئة الأولي 1438 ريالا سعوديا والفئة الثانية 1035 ريالا سعوديا، والفئة الثالثة 862 ريالا سعوديا، والفئة الرابعة سعرها 575 ريالا سعوديا.

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ألبوم إليسا الجديد

وكانت الفنانة اللبنانية إليسا كشفت في وقت سابق عن موعد طرح ألبومها الجديد، بعد تأجيله عدة مرات وآخرها بسبب أحداث غزة، كاشفةً أسباب التأجيل.

في هذا السياق، قالت إليسا عن موعد طرح ألبومها الجديد خلال لقائها مع عرب وود: "مبحبش أدي توقعات.. وإن شاء الله بس ينزل الألبوم وتشوفوه وتتابعوه هتحبوه، بس مش دلوقتي، لأن الوقت مش مناسب للطرح".