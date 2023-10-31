الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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محافظات

فيتو تنشر أماكن توافر تطعيم الإنفلونزا الموسمية الرباعي للمواطنين بالبحيرة

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالبحيرة وحصوله علي تطعيم،فيتو

تنشر فيتو أماكن توافر تطعيم الإنفلونزا الموسمية الرباعي للمواطنين،  بمراكز تطعيم الحجاج والمعتمرين بجميع مراكز محافظة البحيرة، حيث قامت إدارة الأمراض المعدية بالمديرية، بتوفيره بجميع الإدارات الصحية على مستوى المحافظة.

 

حيث يوجد فى دمنهور بمركز طبي ناصر، وبكفر الدوار بمركز تطعيم الحجاج بالعكريشة، ويوجد بالمركز الطبي بأبوحمص، والمركز الطبي برشيد، والمركز الطبي بإيتاي البارود، ومكتب صحة الدلنجات، ومكتب صحة بدر، والوحدة الصحية بالبلاكوس بكوم حمادة. 

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كما يتوفر التطعيم بالمركز الطبي بإدكو ومكتب صحة المحمودية، ومكتب صحة أبوالمطامير ومكتب صحة الرحمانية، والمركز الطبي بشبراخيت .

ودعا الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عموم المواطنين لحماية أنفسهم وأهليهم من الإصابة بالأنفلونزا الموسمية من خلال التطعيم،مؤكدًا على أن التطعيم يتم من خلال فرق صحية مدربة على ذلك، وأن سعر تقديم خدمة لقاح الأنفلونزا الموسمية خمسون جنيها فقط (50) جنية، فى تلك الأماكن التابعة لمديرية الصحة بالبحيرة،فى حين أن ثمنها يتجاوز مبلغ 267 جنية فى غير مثيلاتها من المراكز الطبية الخاصة والصيدليات الخاصة.

قد قام وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بأخد اللقاحاليوم فى مكتبه، إيمانا منه بأهمية التطعيم وبأهمية نشر هذه الرسالة التى تهدف للصالح العام، وتدعو  للحفاظ على صحة المواطن المصري.

 

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تطعيم أمراض الأنفلونزا دمنهور اليحيرة الصحة

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