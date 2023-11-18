السبت 18 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يطلق قنابل إنارة في محيط المستشفى الإندونيسي شمال غزة

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على غزة، فيتو

 

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية مساء اليوم السبت أن جيش الاحتلال أطلق قنابل إنارة في محيط المستشفى الإندونيسي الواقعة شمال قطاع غزة.

مسئولية التقصير تجاه ما حدث في المستشفيات بقطاع غزة

فيما أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم السبت، أن المنظمات الدولية تتحمل مسئولية التقصير تجاه ما حدث في المستشفيات.
 


حكومة غزة تحمل الاحتلال مسئولية سلامة مستشفى الشفاء


وأوضح مكتب الإعلام الحكومي في غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عليه تحمل مسئولية سلامة كل من كان في مستشفى الشفاء.

وأشار مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بطرد أكثر من 500 مريض وجريح من مستشفى الشفاء.

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من ناحية أخرى قالت وزيرة الصحة  الفلسطينية مي الكيلة، إن ما يجري بحق المستشفيات، والأطباء، والمرضى في قطاع غزة "عدوان سافر، وجريمة نكراء، وإبادة جماعية بحق القطاع الصحي برمته".


العدوان الإسرائيلي على مستشفيات غزة


وطالبت الكيلة، في مؤتمر صحفي، عقد اليوم السبت، بمقر الوزارة في رام الله، للحديث عن العدوان الإسرائيلي المتواصل على المستشفيات والطواقم الطبية في الضفة الغربية وقطاع غزة، الأمم المتحدة والمنظمات الصحية الدولية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر للضغط على اسرائيل من أجل السماح بنقل الأطفال الخدج، والمرضى المتبقين في مستشفى الشفاء الى مستشفياتنا في الضفة الغربية، أو في جمهورية مصر العربية، ليتلقوا علاجهم بين أبناء شعبهم، وأشقائهم.

وحملت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم.


وتساءلت الكيلة: الى متى ستبقى المستشفيات، بمن فيها من المرضى، والطواقم الطبية في غزة والضفة رهينة بيد آلة العدوان، والدمار، والاستهداف، والحصار من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي دون رقيب أو حسيب، أو مساءلة أمام أنظار ومسامع المجتمع الدولي، علما أنه لا يوجد مستشفى في القطاع لديه القدرة على استيعابهم، وعلاجهم.


كما تساءلت عن سبب منع دخول الأدوية، وحرمان المرضى من حقهم في تلقي العلاج، وحرمان الأطفال الخدج من الأكسجين، وحرمان الأمهات من حقهن في الولادة الآمنة، وحرمان مرضى غسيل الكلى في تنقية السموم من أجسادهم، فهل كل هذا يندرج ضمن حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها؟


ووجهت الكيلة رسالة لكل الزملاء في القطاع الصحي الدولي، من أطباء وممرضين، وفنيين بضرورة إدانة ما يحدث في غزة، والضغط باتجاه حماية الطواقم الطبية، والمستشفيات، والمرضى.
 

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