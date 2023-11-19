حسين ياسر المحمدي: قرار استبعاد "حامد وعاشور والشحات" صائب

أكد حسين ياسر المحمدي، نجم الزمالك السابق، أن قرار البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، باستبعاد الثلاثي طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات صائب ومحترم.

وقال المحمدي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "منتخب مصر لن يقف على أي لاعب مهما كان اسمه، وقرار استبعاد الثلاثي صحيح للغاية والمجموعة واسم مصر أكبر من أى شخص".

وأضاف: "فيتوريا اتخذ القرار الصحيح لأن أي لاعب يخرج خارج الإطار يجب أن يتم إقصائه"

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قرار فيتوريا

وأثار قرار استبعاد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، ثنائي الأهلي إمام عاشور وحسين الشحات، وطارق حامد المحترف بالدوري السعودي من معسكر الفراعنة قبل مواجهة سيراليون، الجدل خاصة في ظل قرار المدرب البرتغالي بضم ثنائي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي رغم عدم التزامهما مع ناديهم قبل معسكر المنتخب.

وصرح مصدر داخل اتحاد الكرة، بأن ما يتردد حول استبعاد اللاعبين من معسكرات المنتخب القادمة قبل كأس الأمم الإفريقية عار تمامًا من الصحة، خاصة أن روي فيتوريا لم يحدد موقف الثلاثي في المستقبل.

وشدد المصدر على أن فيتوريا أكد أنه في حالة تقديم الثلاثي اعتذارًا لروي فيتوريا عما حدث من الممكن أن يتم ضمهم بالمعسكرات القادمة خاصة وأن المدرب البرتغالي لا يمتلك عداوة مع أي لاعب ويمنح الجميع فرصة أخيرة.

منتخب مصر يفوز على جيبوتي بسداسية

وحقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على جيبوتي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على إستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2026.

منتخب مصر يختتم تدريباته

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب سيراليون في السادسة مساء اليوم الأحد بالجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

شارك في المران الذي أقيم بإستاد صامويل دي كانيون بليبريا الـ ٢٢ لاعبًا في قائمة منتخب مصر وهم:محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية ومحمد النني وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفى فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش.

سفير مصر يحضر المران

حضر مران منتخب مصر السفير أحمد عبد العظيم سفير مصر في ليبريا وكان في استقباله خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.

وأسند الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مباراة منتخب مصر وسيراليون المقرر لها السادسة مساء اليوم بليبيريا ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦، إلى طاقم حكام من الكونغو الديمقراطية وهم:

طاقم تحكيم مباراة مصر وسيراليون

جان جاك ندالا حكم ساحة

نابينا بليز سيبوتو حكمًا مساعدًا

بونجيلي نجيلا مساعدًا ثانيًا

كابانجا مالايا حكمًا رابعًا

وحرص محمد صلاح قائد منتخب مصر، على الاجتماع بلاعبي الفراعنة قبل الإستعداد لمباراة سيراليون والمحدد لها غدًا الأحد.

وشدد محمد صلاح على الالتزام داخل المعسكر وعدم اثارة أي أزمات قبل مواجهة سيراليون الصعبة والتي ستقام على ملعب سيئ وهو ما يستدعي التركيز في اللقاء فقط من أجل تحقيق الفوز.

وتابع صلاح للاعبين:" نحن لاعبين كبار والجميع يحمل علينا آمال الصعود للمونديال ولا وقت لإثارة الأزمات والجميع هنا سواسية سواء شارك في المباراة أو كان على دكة البدلاء.



موعد مباراة منتخب مصر ضد سيراليون



وتقام مباراة منتخب مصر الوطني، أمام نظيره منتخب سيراليون في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم، اليوم الأحد الموافق 19 من الشهر الجاري، وتنطلق صافرتها في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وسيراليون



ومن المقرر، أن تنقل مباراة منتخب مصر أمام نظيره سيراليون عبر شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة، حيث حصلت الأخيرة على حقوق بث جميع مباريات الفراعنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 سواء المقامة داخل مصر أو خارج الديار.