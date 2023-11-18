أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف مع فيتوريا في منتخب مصر، صلاح متصدر

يواصل البرتغالي روي فيتوريا نتائجه الإيجابية مع منتخب مصر حيث لم يهزم سوى في مباراة وحيدة وحسم تأهله إلي بطولة أمم أفريقيا المقبلة في كوت ديفوار، وحقق المنتخب رفقة فيتوريا الفوز الأول في مشوار التصفيات المؤهلة إلي كأس العالم 2026 والمقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

وفي التقرير التالي نعرض لكم أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف مع روي فيتوريا في منتخب مصر:

أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف مع روي فيتوريا في منتخب مصر

محمد صلاح (7 أهداف + 4 أسيست.)

محمود حسن تريزيجيه (4 أهداف + 2 أسيست.)

مصطفي محمد(4 أهداف + 2 أسيست.)

عمر مرموش (3 أهداف + 2 أسيست.)

بعثة منتخب مصر تصل ليبيريا

ووصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إلى ليبيريا في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعد رحلة استغرقت ٩ ساعات، استعدادا لمواجهة سيراليون في السادسة مساء الأحد المقبل في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

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كان في استقبال بعثة منتخب مصر أعضاء السفارة.

يترأس بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد. الكرة وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.

وكانت غادرت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إلى ليبيريا في الواحدة والنصف ظهر أمس الجمعة، لمواجهة منتخب سيراليون غدًا الأحد في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

22 لاعبًا في رحلة منتخب مصر إلى ليبيريا

وضمت بعثة الفريق ٢٢ لاعبًا وهم: وهم محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية ومحمد النني وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفى فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش.

فيتوريا يستبعد ٣ لاعبين من معسكر منتخب مصر

وقرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استبعاد ٣ لاعبين من معسكر المنتخب الذي يواصل استعداده لمباراة سيراليون، وهم طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات نتيجة عدم الالتزام بالنظام والقواعد الداخلية داخل المنتخب.



فاز منتخب مصر علي جيبوتي بـ ٦ أهداف دون مقابل في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، ويستعد المنتخب مصر لمواجهة سيراليون يوم ١٩ نوفمبر الجاري.

فيتوريا صاحب قرار استبعاد الشحات وعاشور وطارق حامد

وأكد خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن منتخب مصر حقق نتيجة جيدة للغاية بعد الفوز بسداسية نظيفة على جيبوتي في تصفيات كأس العالم، مشيرًا إلى أن هناك روحًا وجدية وانسجام بين اللاعبين، وروي فيتوريا المدير الفني يدير الفريق بشكل جيد.

وقال الدرندلي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "نتمنى تحقيق نتائج إيجابية قوية، والبعثة ستغادر في الواحدة والنصف ظهرًا إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات، والسفر سيكون عبر متن طائرة خاصة".