إيمري يحقق رقما قياسيا مع منتخب فرنسا أمام جبل طارق
حقق زائير إيمري، لاعب المنتخب الفرنسي، ونادي باريس سان جيرمان، رقما قياسيا رفقة منتخب بلاده بعد مشاركته اساسيا في تشكيلة منتخب بلاده أمام جبل طارق في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024 المقرر إقامتها في ألمانيا.
وأصبح إيمري أصغر لاعب على الإطلاق يلعب للمنتخب الفرنسي
وكان قد ولد زائير إيمري في مارس 2006، وبدأ اللاعب الموسم بشكل جيد رفقة ناديه باريس سان جيرمان في الموسم الحالي.
تشكيل فرنسا أمام جبل طارق
حراسة المرمي: ماينان
خط الدفاع: كلاوس، توديبو، اوباميكانو، ثيو هيرنانيز
خط الوسط: زير إيمري، رابيو
خط الهجوم: كومان، جريزمان، مبابي، تورام.
إسبانيا أمام قبرص
أحرز لامين يامال الهدف الأول لمنتخب إسبانيا في الدقيقة الخامسة وأضاف ميكل أويارزابال الهدف الثاني في الدقيقة 22 وسجل خوسيلو الهدف الثالث في الدقيقة 28، بينما سجل كوستاس بلياس الهدف الوحيد لأصحاب الأرض قبرص في الدقيقة 75.
وبهذه النتيجة رفعت إسبانيا رصيدها إلى 18 نقطة قبل جولة من نهاية التصفيات بفارق نقطتين عن إسكتلندا التي تحتل المركز الثاني بـ16 نقطة بعد تعادلها مع جورجيا (2-2).
جورجيا واسكتلندا
سجل خفيشا كفاراتسخيليا الهدف الأول لمنتخب جورجيا في الدقيقة 15 قبل أن يعادل سكوت ماكتوميناي النتيجة لمنتخب اسكتلندا.
وأحرز خفيشا كفاراتسخيليا الهدف الثاني لجورجيا في الدقيقة 57 قبل أن يعادل لورانس شينكلاند النتيجة في الدقيقة 90+3.
ورفعت جورجيا رصيدها إلى 8 نقاط في المركز الرابع بفارق نقطتين عن النرويج الثالثة في الترتيب.
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