رد قوي من حركة حماس على نتنياهو بشأن صفقة الأسرى

علق طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، على تصريح رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لا وجود لصفقة تبادل أسرى مع حماس حتى الآن.

تعليق حماس على تصريحات نتنياهو

وقال طاهر النونو خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “ام بي سي مصر”: "ما رأيت أكثر غباءً في الكذب من نتنياهو".

وأوضح: "نتنياهو كذب في موضوع الصفقة وقال إنه لا يوجد تفاوض في تبادل الأسرى علمًا بأنه يتحمل شخصيًّا إفشال الصفقة التي كادت تتم الثلاثاء الماضي برعاية مصرية قطرية ولكنه أجهض تلك الجهود".

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وأضاف: "نتنياهو كذب أيضًا وادعى تقدم قواته وأن قتلى جيش الاحتلال تعد على أصابع اليد الواحدة، وفي الحقيقة هو يخدع المجتمع الإسرائيلي ويبيع الوهم بهدف إطالة أمد الحرب ومن ثم بقائه علي الكرسي".



صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة وإسرائيل

ولفت: "نتنياهو يدرك أنه سيفقد وجود وبقائه في الحكم حال إتمام صفقة تبادل الأسرى، وهو يدرك أنه سيكون هناك تناقض كبير بين إتمام صفقة تبادل الأسرى واستمرار جيش الاحتلال في حربه ضد غزة".



وأكد: "التفاوض مع إسرائيل بشأن صفقة تبادل الأسرى لم يتضمن ضمان خروج قادة حماس بشكل آمن من قطاع غزة، وقادتنا ينالون الشهادة مثل باقي الشعب الفلسطيني".

مزاعم نتنياهو

قال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت: "إنني أرى مسيرات عائلات الأسرى وأقول لهم إنني أسير معكم وحتى اللحظة ليست هناك صفقة لتبادل أسرى مع حماس".