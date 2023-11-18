السبت 18 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

أول تعليق لوزير الحرب الإسرائيلي على الدعوة لعزل نتنياهو واختيار رئيس وزراء جديد

نتنياهو ووزير الدفاع
نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي جالانت، فيتو

العملية البرية في غزة، علق يوآف جالانت، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، على مطالبة زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، بعزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من منصبه واختيار رئيس حكومة آخر من الليكود.

 

الانقسام الإسرائيلي نتيجة حرب غزة 

وقال “جالانت” خلال حديثه بالمؤتمرالصحفي الذي عقد منذ قليل: "الحديث عن أمور سياسية الآن يسبب الانقسام".


وتابع: "نتيجة الحرب ستؤثر في كل شيء داخل البيت الإسرائيلي، ويجب أن نركز على هدفي الانتصار في الحرب وإعادة المخطوفين ولا أرغب بالتعامل مع أمور أخرى".

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وفي نفس المؤتمر قال يوآف جالانت، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: "انتقلنا إلى المرحلة الثانية من العملية البرية في قطاع غزة".


الهجوم البري على قطاع غزة

وزعم وزير جيش الاحتلال: نحن نصل إلى كل الأماكن الحساسة لحماس ونضربهم، وكل يوم يمر تقل الأماكن التي تمكن حماس من التحرك في الجانب الغربي لمدينة غزة.


وتابع: يجب أن نوازن بين مهمتنا في الجنوب وننظر إلى الشمال، ولدينا التزام عالٍ بإعادة الأسرى وهذا واجب عليَّ بشكل شخصي.


وزعم وزير جيش الاحتلال، أن حماس تلعب بمشاعر عائلات الأسرى، ولكننا نؤكد أن الجمهور الإسرائيلي ومجلس الحرب موحد.

 

وأكمل: نحن سنكون معًا وسنواصل معًا ونعمل كعائلة واحدة، وحماس تفهم لغة القوة فقط وأوصيت بالتحرك لتحقيق هدف القضاء عليهم وإعادة الأسرى.

 

خسائر إسرائيلية فادحة جراء الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية 

أبو عبيدة، ومن ناحية أخرى أعلن المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، اليوم السبت، أن قوات المقاومة نجحت في تدمير وإعطاب 17 آلية تابعة لجيش الاحتلال منذ صباح اليوم.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لـ حركة حماس، اليوم السبت، أنها قصفت مدينة تل أبيب عاصمة الكيان الصهيوني، ردًّا على مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين.

وقالت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة حماس: “إننا قصفنا ​تل أبيب ​ برشقة صاروخية، ردًّا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.

 

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وزير جيش الاحتلال: انتقلنا إلى المرحلة الثانية من العملية البرية في غزة

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جيش الاحتلال يطلق قنابل إنارة في محيط المستشفى الإندونيسي شمال غزة

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وزير الدفاع الإسرائيلي عزل نتنياهو نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد إسرائيل العملية البرية فى غزة غزة

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