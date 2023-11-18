السبت 18 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

وزير الخارجية التركي: تمت مناقشة قطع العلاقات مع إسرائيل

وزير الخارجية التركي،
وزير الخارجية التركي، فيتو

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن أنقرة تستخدم الدبلوماسية لرفع الحصار عن قطاع غزة، لكنها لا تستبعد اتخاذ إجراءات أخرى إذا فشلت الدبلوماسية.


وأضاف فيدان في تصريحات صحفية اليوم السبت: نحن الآن نستخدم الأساليب الدبلوماسية لكسر الحصار على قطاع غزة، ولكن هناك طرق أخرى إذا لم تحقق الدبلوماسية نتائج.
وتابع: "عقب انعقاد قمة منظمة التعاون الإسلامي في الرياض، تم تشكيل لجنة سباعية لشرح موقف الدول المشاركة مما يجري في قطاع غزة".

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قطع العلاقات مع إسرائيل

وقال: خلال القمة، تمت مناقشة قطع العلاقات مع إسرائيل، لكن أنقرة “تركز على الحلول المشتركة، ولا يوجد سقف لتصرفاتنا”.


وأردف قائلا إن هدف إسرائيل من قصف المدارس والمستشفيات وإجبار الفلسطينيين على الانتقال إلى أماكن أخرى هو "جعل غزة خالية من الحياة".


وأشار الوزير التركي إلى أن أنقرة لا تتفق مع واشنطن التي تعارض وقف إطلاق النار، وتقدم دعم غير مشروط لإسرائيل. وشدد فيدان على أن أزمة عالمية ستبرز إذا استمر هذا الدعم.

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة ارتفاع "عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 12 ألف و300 شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف طفل، و3 آلاف و300 امرأة، وتجاوز عدد الإصابات 30 ألف إصابة".

 

حصيلة ضحايا مجزرة الفاخورة

وأكد في مؤتمر صحفي اليوم السبت أن "حصيلة ضحايا مجزرة الفاخورة بلغ 200 شهيد وجريح".
وأشار إلى أن "60% من الوحدات السكنية تأثرت بالعدوان بدمار كلي وجزئي".


وأضاف أن "الاحتلال قام بطرد أكثر من 500 مريض وجريح من مستشفى الشفاء، ونحمل الاحتلال مسؤولية تحويل مجمع الشفاء لثكنة عسكرية، والمنظمات الدولية مسؤولية التقصير تجاه ما حدث بالمستشفيات".


وجدد مطالبته بفتح "معبر رفح لإدخال المساعدات الطبية والوقود".
 

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