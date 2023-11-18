السبت 18 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

نتنياهو: نخطط لإيجاد سلطة فلسطينية جديدة تدير غزة

نتنياهو رئيس حكومة
نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

العملية البرية في غزة، قال بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي: "يجب أن نضمن أن تكون هناك سلطة أخرى في غزة".
 

تصريحات نتنياهو عن السلطة الفلسطينية 

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: "السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي غير قادرة على تحمل المسؤولية في غزة بعد الحرب وأبو مازن بعد مرور 43 يومًا يرفض إدانة ما حدث في السابع من أكتوبر".

 

وأضاف نتنياهو: حددنا ضرورة أن يكون هناك ردع في الشمال ووجهنا ضربات لحزب الله.
 

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ميزانية بالمليارات لجنود احتياط جيش الاحتلال 

وتابع: "هناك ميزانية للشهر ونصف الشهر القادمين وهناك مليارات مخصصة لجنود الاحتياط"
 

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العملية البرية في غزة، وقال بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي: "أعزي عائلات الجنود الذين سقطوا قتلى في قطاع غزة".

 

صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس 

وأضاف خلال كلمة له منذ قليل: "حتى هذه اللحظة لم تكن هناك صفقة لتبادل الأسرى، وحينما يكون هناك صفقة سنبلغ عائلات الأسرى والمحتجزين بغزة".
 

مسيرة عائلات الأسرى في إسرائيل

وتابع: "رأيت مسيرة عائلات الأسرى وأقول لهم إنني أسير معكم وحتى اللحظة ليست هناك صفقة".

 

وأضاف نتنياهو “طلبت أن أجمع عائلات الأسرى مع مجلس الحرب لأريهم ما نقوم به في غزة”.
 

الضغوط الدولية علي إسرائيل

وأكمل "هناك ضغوط دولية علينا في الأسابيع الأخيرة، ولم نرضخ لأحد وسنواصل الحرب حتى تحقيق الانتصار، وإعادة المخطوفين لإسرائيل، وطلبوا منا عدم دخول غزة أو مستشفى الشفاء ووقف اطلاق النار ورفضنا".

 

وتابع: أقدر الولايات المتحدة بقيادة صديقنا بايدن، والتي ترى الأمور مثلنا تماما، وواشنطن والعالم يمارسون ضغوطًا عظيمة علينا لكننا نرفضها وسنواصل الحرب".

 

وأكد: وافقنا على طلب أمريكي بإدخال شاحنتي وقود لجنوب غزة يوميًّا، حرصًا منا على عدم خسارة الولايات المتحدة كداعم لإسرائيل، ومن باب منع خطورة الأمراض التي قد تضر بسكان إسرائيل".

وواصل: لن نتوقف عن مهمة اعادة المخطوفين، وضمان أن غزة لا تشكل تهديدًا على إسرائيل.

 

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