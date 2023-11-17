رئيس جامعة عين شمس يؤكد على تعزيز التعاون المشترك مع مؤسسات الخدمات المجتمعية

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة رؤساء نوادى روتارى المشاركين بمعرض الملابس الخيري بالجامعة وهم الدكتور ماجدة أحمد فهمي نادى روتارى المعادى وأماني أحمد ربيع روتارى قصر النيل، سلوى سعد سعيد روتاري هليوبوليس الشروق.

رئيس جامعة عين شمس يؤكد علي تعزيز التعاون المشترك مع مؤسسات الخدمات المجتمعية

بحضور أ.د. جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واللواء حسام الشربيني أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووفد من أعضاء النوادي المشاركة.

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لقاء رئيس ونائب رئيس جامعة عين شمس برؤساء نوادي روتارى

وخلال لقاء الود والتفاهم بين الجانبين أكد أ.د.محمد ضياء زين العابدين أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجامعة ومؤسسات الخدمات المجتمعية في شتى المجالات توسيع دائرة الاستفادة داخل وخارج المجتمع الجامعي.

جامعة عين شمس

كما ناقشت أ.د. غادة فاروق آليات زيادة التعاون وإقامة فعاليات مشتركة أكثر تعود بالنفع على جميع فئات المجتمع وخاصة الفئات الأكثر استحقاقًا وذلك من خلال قوافل تنموية شاملة ومعارض متنوعة وحملات توعية تخدم المجتمع.

وفي ختام اللقاء كرم أ.د. محمد ضياء وأ.د غادة فاروق رؤساء النوادي المشاركة بمعرض الملابس الخيري بالجامعة.