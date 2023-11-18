السبت 18 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

فيديو من داخل دبابة إسرائيلية يوثق مجزرة مدرسة الفاخورة

مجزرة مدرسة الفاخورة،
مجزرة مدرسة الفاخورة، فيتو

مجزرة مدرسة الفاخورة، انتشر خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم مروجوه أنه من داخل آلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ويوثق لحظة استهداف مدرسة الفاخورة بقطاع غزة.

 

ومن أخرى أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، سقوط مئات الشهداء والجرحى في مجزرتين منفصلتين للاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم، بمدرستي تل الزعتر والفاخورة داخل قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بأن نحو 50 شخصًا استشهدوا جراء مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة الفاخورة بالقطاع والتي تضم مئات النازحين.

 

مجازر الاحتلال في قطاع غزة منذ صباح اليوم

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في جباليا شمال غزة، كذلك ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة حيث قصف بالمدفعية مدرسة تل الزعتر التي تأوي نازحي شمال قطاع غزة، مخلفا قتلى وجرحى.

 

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن أكثر من 50 فلسطينيًّا استشهدوا عقب القصف الإسرائيلي لمدرسة نازحين في مدرسة في تل الزعتر شمال قطاع غزة.

من جانبها، علقت وكالة غوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم السبت علي مجزرة جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة الفاخورة التابعة لها في جباليا شمال غزة والتي أسفرت عن مقتل 50 وإصابة العشرات كحصيلة أولية.

وقالت الأونروا: "نبلغ الجانب الإسرائيلي يوميًّا بأماكن مدارسها ومراكز النازحين التابعة لها"، لافتة إلى أن استهداف المنشآت التابعة لها يعد مخالفا للقانون والأعراف الدولية.

 

إخلاء مستشفى الشفاء في غزة قسرًا

وفي وقت سابق من اليوم، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في واقعة لم يشهدها التاريخ الحديث من قبل، على إخلاء مستشفى الشفاء في قطاع غزة "قسرًا"، ودفعت نحو 5 آلاف نازح ومريض للخروج من المجمع الطبي سيرا على الأقدام.

مجزرة مدرسة الفاخورة، فيتو 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل إخلاء مجمع الشفاء الطبي قسرًا، لافتة إلى أن الأطفال الخدج لا يزالون في المستشفى.

وتوقع المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت أن يفقد عشرات الجرحى حياتهم خلال المشي من مستشفى الشفاء إلى شارع الوحدة الذي حددته قوات الاحتلال كممر.

وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، أكد مصدر طبي، إخلاء مستشفى الشفاء في غزة من معظم الأطباء والمرضى والنازحين، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر مستودعات للأدوية قبل إخلاء المستشفى.

مجزرة مدرسة الفاخورة، فيتو 

وأضاف: "الأطفال الخدج في الحضانات وعشرات المرضى لا يزالون داخل مستشفى الشفاء"، مؤكدًا أن من بقي داخل المستشفى يصل عددهم إلى نحو 450 من مرضى الحالات الخطرة.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية قيام الطيران الحربي لجيش الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات جوية مكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، تزامنا مع بدء إخلاء مستشفى الشفاء.

 

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الخارجية: استهداف مدرسة الفاخورة جريمة حرب وإهانة للأمم المتحدة ونجدد الدعوة لوقف إطلاق النار فورًا

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أمين دور الإفتاء في العالم يدين مجزرة مدرستي الفاخورة وتل الزعتر في فلسطين

 

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