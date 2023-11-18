السبت 18 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

أمين دور الإفتاء في العالم يدين مجزرة مدرستي الفاخورة وتل الزعتر في فلسطين

الدكتور إبراهيم نجم،
الدكتور إبراهيم نجم، فيتو

أدان الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بأشد العبارات الجريمةِ البشعة مكتملة الأركان التي قام بها العدو الصهيوني اليوم في مدرستي "الفاخورة"  و"تل الزعتر" شمال قطاع غزة، وهما المدرستان التابعتان لمنظمة الأونروا،، مما أدى إلى مئات الشهداء، لتنضم المجزرة إلى مئات المجازر التي يقوم بها جيش الاحتلال على اللاجئين العزل داخل مؤسسات محمية بموجب القوانين الدولية.

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هيئات الإفتاء في العالم تدين مجازر الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني 

ونددت الأمانة العامة بهذه المجزرة الكبرى وقالت إنها تدين الصمت الدولي والأُممي على ما يحدث، والعجز الدولي والغربي عن اتخاذ قرارات فعلية لوقف القتل وحرب الإبادة، وتتساءل الأمانة العامة: كم تريدون من القتل والجثث والتدمير حتى يتم وقف المذابح اليومية، ومحاسبة مجرمي الحرب، ووضع حدٍ لجرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الإسرائيلي المحتل؟! وهي الجرائم الغاشمة والمتجردة من كافة المشاعر الإنسانية والتي تعد أكبر وصمة عار على جبين الإنسانية.

وقالت: كما أننا ننتظر مواقف أكثر فاعلية وقوة من العالمين العربي والإسلامي، فإننا نقول للقتلة: إنكم تقتلونهم ولا يموتون، لأنهم يدافعون عن قضية حقيقية، لن يسمح بتصفيتها.

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إبراهيم نجم: القضية الفلسطينية ستكون حاضرةً بقوة في أعمال المؤتمر العالمي للإفتاء

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مفتي الجمهورية: اقتحام قوات الاحتلال لمستشفى الشفاء عمل همجي وجريمة حرب

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