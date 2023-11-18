السبت 18 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الخارجية: استهداف مدرسة الفاخورة جريمة حرب وإهانة للأمم المتحدة ونجدد الدعوة لوقف إطلاق النار فورًا

مدرسة الفاخورة، فيتو
مدرسة الفاخورة، فيتو

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ١٨ نوفمبر الجاري، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية المروع لمدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأونروا، الأمر الذي أدى لسقوط العديد من الضحايا والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني في انتهاك صارخ جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في قطاع غزة.

واعتبرت مصر قصف مدرسة الفاخورة التي كانت بمثابة ملاذ آمن للمئات من النازحين الفلسطينيين، جريمة حرب أخرى، تقتضي التحقيق ومحاسبة مرتكبيها، فضلًا عن كونها تمثل إهانة متعمدة للأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية وأهدافها الإنسانية السامية.

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وجددت مصر دعوتها للأطراف الدولية المؤثرة، ومجلس الأمن، بضرورة التدخل الفوري لوضع حد للمعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وإنفاذ وقف فورى وغير مشروط لإطلاق النار، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

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أول تعليق من وكالة الأونروا بعد مجزرة الاحتلال في مدرسة الفاخورة التابعة لها

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مصر مدرسة الفاخورة الأونروا النازحين الفلسطينيين غزة

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