وزير جيش الاحتلال: انتقلنا إلى المرحلة الثانية من العملية البرية في غزة

العملية البرية في غزة، قال يوآف جالانت، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مؤتمر صحفي الذي عقده اليوم السبت: "انتقلنا إلى المرحلة الثانية من العملية البرية في قطاع غزة".

الهجوم البري على قطاع غزة

وزعم وزير جيش الاحتلال: نحن نصل إلى كل الأماكن الحساسة لحماس ونضربهم، وكل يوم يمر تقل الأماكن التي تمكن حماس من التحرك في الجانب الغربي لمدينة غزة.

وتابع: يجب أن نوازن بين مهمتنا في الجنوب وننظر إلى الشمال، ولدينا التزام عالٍ بإعادة الأسرى وهذا واجب عليَّ بشكل شخصي.

Advertisements

وزعم وزير جيش الاحتلال، أن حماس تلعب بمشاعر عائلات الأسرى، ولكننا نؤكد أن الجمهور الإسرائيلي ومجلس الحرب موحد.

وأكمل: نحن سنكون معًا وسنواصل معًا ونعمل كعائلة واحدة، وحماس تفهم لغة القوة فقط وأوصيت بالتحرك لتحقيق هدف القضاء عليهم وإعادة الأسرى.

خسائر إسرائيلية فادحة جراء الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية

أبو عبيدة، ومن ناحية أخرى أعلن المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، اليوم السبت، أن قوات المقاومة نجحت في تدمير وإعطاب 17 آلية تابعة لجيش الاحتلال منذ صباح اليوم.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لـ حركة حماس، اليوم السبت، أنها قصفت مدينة تل أبيب عاصمة الكيان الصهيوني، ردًّا على مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين.

وقالت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة حماس: “إننا قصفنا ​تل أبيب ​ برشقة صاروخية، ردًّا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.