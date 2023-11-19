الأحد 19 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزير التعليم يفتتح البطولة العربية المدرسية، اليوم

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، فيتو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، افتتاح البطولة العربية المدرسية، اليوم الأحد، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

البطولة العربية المدرسية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن برنامج افتتاح البطولة العربية المدرسية يتضمن طابور العرض للدول المشاركة (مصر – السعودية – الكويت – الأردن – سلطنة عمان – فلسطين – المغرب – الجزائر – لبنان – العراق – ليبيا)، بالإضافة إلى عرض رياضي، ومباراة بين مصر وفريق سيحدد بعد إجراء القرعة.

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وكانت المدارس، قد أعلنت عن بدء مسابقة أوائل الطلبة للعام الدراسي 2023/2024، للصفوف من الأول حتى الثالث الثانوى العام، موضحة أنه سيتم مشاركة عدد من طلاب كل فصل دراسي حسب عدد فصول المرحلة الثانوية بكل مدرسة، ويتم تنفيذها في طابور الصباح بواقع سؤال واحد في كل مادة دراسية والأسئلة تحريرية في كل المواد على أن يتم إعلان نتائج المسابقة يوميًا بشكل إلكترونى فى الفصول وداخل المدارس ويتم التحكيم من خلال معلمي المواد الدراسية.

التصفية القمية لمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية 

وتعقد مسابقات أوائل الطلبة على مستوى الجمهورية، ويشرف عليها اتحاد طلاب المدارس ضمن خطته السنوية لتنفيذ الأنشطة والبرامج والمشروعات على مستوى الجمهورية من خلال موضوعاتها المختلفة، حيث تتضمن الخطة إجراء التصفية القمية لمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية (الصف الثالث)، على مستوى الجمهورية، وذلك لتحقيق الأهداف من المسابقة، ومنها: تشجيع الطلاب علي التفوق العلمي كبداية للتفوق في مجالات الحياة المختلفة، وتنمية روح الولاء والانتماء والعمل الفريقي لدي الطلاب، وكذلك المساهمة في نشر ثقافة النظام الجديد للامتحانات والتقويم التربوي بالمرحلة الثانوية، والإعلاء من قيمة التنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب، بالإضافة إلى تدريبهم على نظام امتحانات الثانوية العامة.

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وزارة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم البطولة العربية المدرسية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التصفية القمية لمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية

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