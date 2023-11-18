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أخبار مصر

أماكن ومواعيد سقوط الأمطار الرعدية غدا، وسيول بهذه المناطق

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الأحوال الجوية غدا، حيث تبدأ حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تتمثل في سقوط أمطار متفاوتة الشدة تصل لحد السيول على وسط وشمال سيناء.

تسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية على " العلمين، الضبعة، الاسكندرية، شمال البحيرة، كفر الشيخ" واعتبارا من توقيت 2 ظهرا تمتد إلى "شمال الدقهلية، دمياط، بورسعيد".

وتسقط أمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانا على "السلوم وأجزاء من مطروح، جنوب البحيرة والدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية" تمتد مساء إلى"القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسماعيلية، السويس"

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وتسقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على " الفيوم، بنى سويف، خليج السويس، جنوب سيناء" وأمطار متفاوتة الشدة تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء.

حالة الطقس غدا

كما حذرت من نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد وسيناء وشمال البحر الأحمر.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حركة الملاحة البحرية غدا على البحر المتوسط حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية مما تؤدى إلى اضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية وتكاثر السحب المتخفضة وسقوط أمطار رعدية.

وتصل سرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الامواج من 3:5 متر

حالة الطقس غدًا الأحد 19-11-2023 بوادي النطرون

الأرصاد الجوية تحذر من الملاحة في البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج يصل 5 أمتار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا  الأحد ليسود طقس معتدل الحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة فى أخره على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد لطيفا على جنوب الصعيد.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على سيناء، لطيفا ليلا.

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئي على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوي وهي:

اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس (مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء).

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.
وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء

مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.

الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلى سطح الأرض  ويرفع نسبة رطوبة الهواء.

 تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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بقيم تتراوح من 3:2 درجات مئوية، انخفاض درجات الحرارة بدءا من الغد

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