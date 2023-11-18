العامة للبترول: اكتشاف 6 حقول بالصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس

حققت الشركة العامة للبترول، نتائج مميزة في مجال أنشطة البحث والاستكشاف عدد 6 مواقع بترولية جديدة في عدة مناطق في الصحراء الشرقي والغربي وخلي السويس

وكشف مصدر بوزارة البترول لـ" فيتو " أن الشركة العامة قامت بإعادة تقييم المناطق الاستكشافية والتنموية بهدف تعظيم الاحتياطيات البترولية ورفع معدلات إنتاج الحقول، وأسفر ذلك عن تحقيق 6 اكتشافات بترولية جديدة بمناطق امتياز الشركة بمعدل إنتاج أولي 7200 برميل زيت مكافئ يوميًا.

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وأكد المصدر أن الاكتشافات الجديدة والدراسات الفنية وإعادة التقييم ساهمت في إضافة احتياطي مؤكد وقابل للاسترجاع يقدر بحوالي 1115 مليون برميل زيت مكافئ، وتم الانتهاء من حفر 46 بئرًا استكشافية وتنموية بحقول الشركة المختلفة، بالإضافة إلى إجراء صيانة وإصلاح وإعادة تكملة لـ464 برًا مما كان له عظيم الأثر في المحافظة على معدلات الانتاج

وقامت الشركة العامة للبترول بتنفيذ العديد من انشطة الاستكشاف والتنمية والسلامة والصحة المهنية والتوافق البيئى، ومشروعات استغلال غازات الشعلة فى إنتاج منتج ذو قيمة مضافة مثل البوتاجاز بدلًا من استيراده، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ساهمت بشكل مباشر فى زيادة إنتاج الشركة العامة وتبوءها المركز الثانى ضمن قائمة كبريات شركات إنتاج الزيت الخام والثالث فى إنتاج الزيت الخام والمتكثفات، وذلك نتيجة جهود العاملين بالشركة والدعم الغير مسبوق من الوزارة وهيئة البترول لزيادة اعتمادات الخطة الاستثمارية بعد توفير الموارد اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات، وإسناد مناطق امتياز جديدة جاري العمل عليها حاليًا لزيادة برامج الحفر الاستكشافى وتحقيق اكتشافات جديدة وبالتالي زيادة إنتاج الشركة

واكد وزير البترول في تصريحات سابقة ان الشركة العامة للبترول لها إسهامات كبيرة فى المسؤلية المجتمعية بمدينة رأس غارب بصفة خاصة ومحافظة البحر الاحمر بصفة عامة، موجهًا الشكر لكافة العاملين بمواقع عمل الشركة المختلفة على ما تحقق من نتائج أعمال متميزة مقارنة بالاعوام الماضية، لافتًا إلى استمرار الوزارة فى تقديم كافة اوجه الدعم اللازم لاستدامة زيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز خلال الفترة القادمة الذى سيعود بالنفع على الاقتصاد المصرى.