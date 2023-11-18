السبت 18 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

كتائب القسام تفجر مفاجأة صادمة بشأن مصير الأسرى الإسرائيليين

الأسرى الاسرائيليين،
الأسرى الاسرائيليين، فيتو

طوفان الأقصى، أكد الناطق باسم كتائب القسام، في نبأ عاجل منذ قليل، فقدان الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى العدو الإسرائيلي.


مصير الأسرى الإسرائيليين

وأوضح: أن مصير الأسرى الإسرائيليين والآسرين لا يزال مجهولًا، بعد فقدان الاتصال بعدد من المجموعات المكلفة بحماية أسرى العدو.

 

تدمير آليات عسكرية إسرائيلية

وأكد:"دمرنا وأعطبنا منذ صباح اليوم 17 آلية إسرائيلية في شمال غرب وجنوب غزة، وأوقعنا قوة إسرائيلية راجلة في كمين، وفجرنا فيها عبوة ناسفة جنوب غرب غزة".

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كتائب القسام: قصفنا تل أبيب ردا على مجازر الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين

كتائب القسام تعلن قصف مستوطنة نيريم وموقع عسكري للاحتلال

 

وأعلنت  كتائب القسام، الجناح العسكري لـ حركة حماس، اليوم السبت، أنها قصفت مدينة تل أبيب عاصمة الكيان الصهيوني، ردا على مجازر الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين.

وقالت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة حماس، "أننا قصفنا ​تل أبيب ​ برشقة صاروخية، ردًّا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

وكانت  "كتائب القسام" أشارت في وقت سابق، إلى "أننا قصفنا كيبوتس "نيريم" بعدد من قذائف الهاون".

 

مجزرة مدرسة الفاخورة
 

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم، بأن نحو 50 شخصا استشهدوا جراء مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة الفاخورة بالقطاع والتي تضم مئات النازحين.

 

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