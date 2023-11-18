رمسيس وذهب الفراعنة يحققان أرباحا كبيرة لأستراليا، والآلاف يحتشدون على أبواب متحف سيدني

تبقى الآثار المصرية شاهدا على عظمة المصريين القدماء وبراعتهم، وهي محل أنظار العالم، حيث تعتبر من أكثر الأثار جذبا للسياح فالجميع يسعى لمشاهدة أسرار الفراعنة.



معرض رمسيس وذهب الفراعنة في أستراليا



وفي تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، كشفت عن مكاسب كبيرة حققتها السلطات الأسترالية جراء إقامة متحف لعرض الآثار المصرية يحمل اسم " رمسيس وذهب الفراعنة".

الأثار المصرية في أستراليا، فيتو



وشهد المعرض إقبالا كبيرا من قبل آلاف الزائرين الذين اصطفوا أمام المتحف في مدينة سيدني الأسترالية، للدخول والاستمتاع بما يعرضه من قطع أثرية متميزة والتعرف عن قرب بعظمة الحضارة المصرية القديمة.



وأكدت صحيفة الجارديان البريطانية أن معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" نجح في جذب الجهمور قبل حتى افتتاحه بشكل رسمي، إذ حتي الآن بيع 110 آلاف تذكرة من تذاكر المعرض ونفاد جميع تذاكر الزيارة المخصصة لشهر نوفمبر.

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ويسلط المعرض الذي تنظمه السلطات الأسترالية الضوء على تفاصيل حياة رمسيس الثاني، الذي حكم مصر لمدة 67 عاما.



عرض تمثال رمسيس في أستراليا



وأيضا سيقدم المعرض لمحات عن إنجازات رمسيس الثاني، وهو صاحب ثانى أطول فترة حكم لأى فرعون وهو الفرعون الذى عاش 92 عامًا مذهلة، ويضم معرض رمسيس وذهب الفراعنة 181 قطعة أثرية لا تقدر بثمن، بما فى ذلك الكنوز المصرية والآثار الفريدة من نوعها والعديد منها يمثل الفرعون الاستثنائى نفسه والعديد منها لم يغادر مصر من قبل.



ويشمل المعرض تنوعا مذهلا من القطع الأثرية بما فى ذلك التوابيت، ومومياوات الحيوانات، والمجوهرات الرائعة، والأقنعة الملكية المذهلة، والتمائم الرائعة، والكنوز الذهبية المزخرفة للمقبرة، والتي تعرض المهارة الرائعة للحرفيين المصريين.

الأثار المصرية في أستراليا، فيتو



وعلى الرغم من أن القطع التي تم جمعها لا تقدر بثمن، وغني عن القول، أنها لا يمكن تعويضها، فإن المعرض يأتي مع بوليصة تأمين بقيمة 2.4 مليار دولار.

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