فريد زهران: البرامج التنموية أساس اختيار مرشحي الرئاسة وليس الأشخاص(صور)

نظمت أمانة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في محافظة الفيوم، اليوم السبت، مؤتمرًا شعبيًّا للمرشح الرئاسي فريد زهران، حضره أعضاء الحزب بالمحافظة وعدد من الأهالي.

مؤتمرًا شعبيًّا للمرشح الرئاسي فريد زهران،فيتو

مؤتمرًا شعبيًّا للمرشح الرئاسي فريد زهران،فيتو

مؤتمرًا شعبيًّا للمرشح الرئاسي فريد زهران،فيتو

كلمات قصيرة

وقال أمين الحزب بمحافظة الفيوم، امين الصفتي، إن أهم عناصر البرنامج الانتخابي للمرشح فريد زهران، هو إتاحة الوظائف السيادية لكل أبناء الوطن مهما كانت وظيفة والد المتقدم للوظيفة، ومادامت تنطبق عليه شروطها.

فيما قال فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن مرشح الحزب ساند قضايا الحرية والعدالة الاجتماعية طوال تاريخه السياسي.

Advertisements

ولفت إلى أن الحزب المصري الديمقراطي شريك في إرساء قواعد الديمقراطية في البلاد، داعيًا المواطنين للتصويت لفريد زهران.

فيما قال النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ، أن الفيوم تحتاج أن توضع على خريطة التنمية بعد أن تاهت بين محافظات الشمال ومحافظات الجنوب.

مؤتمرًا شعبيًّا للمرشح الرئاسي فريد زهران،فيتو

مؤتمرًا شعبيًّا للمرشح الرئاسي فريد زهران،فيتو

وقالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، إن مشاكل الفيوم ممتدة منذ 40 سنة، والسياحة والزراعة تحتاجان إلى دعم الدولة، وهذا مما تضمنه برنامج المرشح فريد زهران، داعية الحضور للتصويت لفريد زهران من أجل تنفيذ هذه البرامج.

مؤتمرًا شعبيًّا للمرشح الرئاسي فريد زهران،فيتو

مؤتمرًا شعبيًّا للمرشح الرئاسي فريد زهران،فيتو

وقال فريد البياضي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن مواصفات الرئيس يجب أن تبدأ بالتاريخ السياسي، كما هي حال فريد زهران الذي يملك خبرة 50 عامًا من العمل السياسي.

وأضاف البياضي أن مشاركة الجميع في الانتخابات الرئاسية أحد أهم عوامل التغيير خاصة في ظل الإشراف القضائي على الانتخابات، مشيرا إلى أن أداء نواب الحزب المصري الديمقراطي في البرلمان دليل على رغبة الحزب في النهوض بالبلاد.

وقال بسام الصواف، أمين المحليات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن ظروف البلاد لن تتغير إلا بالنزول إلى اللجان والمشاركة في الانتخابات.

وقال أمين عام حزب العدل عبد العزيز الشلاوي، إن برنامج مرشح حزبي المصري الديمقراطي والعدل، برنامج طموح يحقق للمواطن حياة كريمة حقيقية بعيد عن الشعارات.

وقال نائب الفيوم بمجلس الشيوخ، محمد طه عليوة، إن الدولة تطلب من المواطنين النزول للإدلاء بأصواتهم ولا تفرض عليهم اسم معين، وطالب الحضور بالنزول لصناديق الانتخابات.

المرشح فريد زهران

وفي السياق ذاته قال المرشح الرئاسي فريد زهران، أن محافظة الفيوم غنية بتاريخها ومواردها الطبيعية وإمكانياتها البشرية، إلا أنها تعاني من نسبة فقر مرتفعة، شأنها شأن كل الفئات المهمشة.

وتابع “لا بدَّ من جذب الاستثمار العربي والأجنبي الي مصر للمساهمة في نهضة البلاد من خلال إنشاء مشروعات صناعية تساهم في نهضة البلاد”.

وأضاف أن مصر تخضع لضغوط دولية من شأن الاهلي عن القضية الفلسطينية، وموقف مصر حاليا موقف جيد، لكن الديون قد لا تمكن الدولة من مواصلة رفض الضغوط الدولية.

وأضاف أن الحل للخروج من هذه الأزمة هو إعادة توزيع موارد الدولة، وتوفير مناخ مناسب للاستثمار لإعادة تشغيل السوق من جديد

وتابع زهران “الانتخابات المقبلة ليست من أجل اختيار شخص افضل من شخص، لكن اختيار برامج تنموية بديلا عن برامج غير مناسبة للبلاد، وليس مطلوبا النزول إلى الشارع للتظاهر، ولكن المطلوب النزول للصناديق من أجل التغيير”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.