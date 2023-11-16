حسام موافي يتحدث عن مخاطر الوجبات السريعة والإدمان في ندوة بجامعة الفيوم

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، إن الجامعة استضافت اليوم الخميس، الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية الطب بقصر العيني، في ندوة حول روشتة الوقاية من إدمان الوجبات السريعة، حضرها الطلاب من كل كليات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس.

وأضاف رئيس جامعة الفيوم، أن ضيف الندوة يمتلك أسلوبًا فريدًا في إلقاء المحاضرات، وتتلمذ على يديه العديد من الطلاب في مصر والشرق الأوسط.

نصيحة للطلاب

ووجه رئيس جامعة الفيوم الطلاب بضرورة الحرص على الاستماع لمحاضراته والتعلم منه ومواصلة العمل والجد والاجتهاد في التحصيل الدراسي ليكونوا أفرادًا نافعين لمجتمعهم في المستقبل.

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وأشار إلى أن ضيف الندوة امتدادًا لعلماء أثروا في الحياة الإنسانية أمثال الشيخ الشعراوي، ومصطفى محمود وغيرهم من العلماء، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على استضافة الشخصيات المؤثرة في مختلف المجالات، للعمل على بناء عقول الطلاب، وثقل تكوينهم المعرفي بشكل جيد.

محتوي الندوة

وتناول الدكتور موافي في المحاضرة، أضرار التدخين والتي تسبب مضاعفات صحية خطيرة، مشددًا على ضرورة التوقف عنه فورًا، حيث يعد نوعًا من أنواع الإدمان، ودعا إلى ضرورة الحفاظ على العقل والدين والصحة.

ووجه الطلاب بضرورة عدم تناول الوجبات السريعة خارج المنزل، حيث تسبب السمنة، التي تؤدي بدورها إلى أمراض ومخاطر صحية جسيمة.

ودعا الطلاب إلى تدبر آيات القرآن الكريم التي تدعوا للحفاظ على الإنسان وتحثه على ترك المنكرات وتضع له نظامًا لكل حياته.

ووجه بضرورة ممارسة الرياضة بشكل منتظم، حيث تساعد على حرق السعرات الحرارية والدهون الناتجة عن تناول الأطعمة غير الصحية.

حوار مفتوح

واستمع الي للتساؤلات المطروحة وقام بالرد عليها، وفي نهاية الندوة قدَّم أ.د ياسر مجدي حتاتة درع الجامعة للدكتور حسام موافي تقديرًا لجهوده المتميزة.

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