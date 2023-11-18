فريد زهران يعقد مؤتمرا انتخابيا في الفيوم اليوم

يعقد اليوم المرشح الرئاسي فريد زهران مؤتمرا جماهيريا في الفيوم، بعد أن عقد أمس مؤتمرا انتخابيا في مركز البدرشين بالجيزة واستكمالات لعدد من المؤتمرات عقدها مؤخرا في عدد من المحافظات.

ملامح البرنامج الانتخابي لـ فريد زهران

وبحسب الدكتور معتز الشناوى، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، يتم استكمال عرض الملامح الأساسية للبرنامج الانتخابي بمحاوره الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وأوضح الشناوي أن فلسفة السياسة الاجتماعية للبرنامج تنطلق من قاعدة التمكين الاجتماعي للفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا بمجتمعنا، والتي عَرَّضَتها الأزمةُ الاقتصادية الأخيرة - بموجاتها المتعاقبة - إلى مزيدٍ من التَّضرُّر الشامل لكافة مناحي الحياة.

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وتستكمل حملة المرشح الرئاسي فريد زهران جولاتها بالعديد من المحافظات في الأيام القادمة، حيث لاقت المؤتمرات تفاعلًا من المواطنين وتلقت العديد من الأسئلة حول البرنامج الذي يستهدف في أولوياته الإصلاح الاقتصادي والسياسي.

كان فريد زهران المرشح الرئاسي قال إن النضال من أجل مجتمع ديمقراطي واجب على الجميع والانسحاب من المنافسة لا يساعد على ذلك مهما كانت العقبات والتحديات.

وأكد المرشح الرئاسي، خلال عرض ملامح برنامجه الانتخابي، أن رئيس الجمهورية منصب سياسي في المقام الأول، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مدني وترشح باعتباره مواطنا مصريا مدنيا ونفس الأمر ينطبق عليه.

على جانب آخر، أعلن فريد زهران تأييده الكامل لصمود الشعب الفلسطيني، لافتا إلى دعمه أيضا للنظام المصري في جهود الإغاثة، مشيدا برفض الرئيس السيسي جلب قوات حلف الناتو لحفظ الأمن في غزة.

من هو فريد زهران؟

يذكر أن فريد زهران من مواليد القاهرة 1957، وهو سياسي ومفكر اشتراكي ديمقراطي، وينتمي إلى عائلة سياسية كبيرة، فوالده سعد زهران ووالدته سميعة البرلسي أبرز قادة الحركة الطلابية في السبعينات، ومن قيادات الحركات الاحتجاجية والمعارضة الداعية للديمقراطية والعدل الاجتماعي في مصر من 1974 وحتى الآن.

بجانب ذلك فريد زهران هو أحد مؤسسي النشاط الأهلي، ويشغل منصب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بجانب كونه رئيس مجلس إدارة مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات.

كان فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قد أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد تأييده من الهيئة العليا للحزب بنسبة 75% كما حصل فريد زهران على تزكية عشرين نائبا المطلوبة للترشح.

وتقدم فريد زهران بأوراقه للهيئة الوطنية للانتخابات واجتاز الكشف الطبي وجرى اعتماده مرشحا رئاسيا، واختار لاحقا “الشمس” رمزا انتخابيا ورقم 2 في كشوف الناخبين.