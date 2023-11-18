السبت 18 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

رئيس الفنون التشكيلية يفتتح معرضا استعاديا لإبداعات الفنان مدحت نصر (صور)

رئيس قطاع الفنون
رئيس قطاع الفنون التشكيلية، فيتو

افتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرضا استعاديا للفنان. مدحت نصربقاعة حامد عويس بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية.

معرض استعادي لأعمال الفنانة مدحت نصر

بحضور ومشاركة كل من؛ د. مصطفى عيسى، الفنان حسن وصفي، الفنان طارق زبادي، الفنان علي عاشور، الفنان هاني السيد، الفنانه مها درويش، الفنانه عزه أبو السعود، الفنان احمد الباز، الفنان ناصر وجدى، الفنانة محمد كشك، الفنان سلامه فؤاد، الفنانه امل نصر، الفنانه رشا سالم، والفنانه باب نوار مدير متحف الفنون الجميلة. 

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وصرح د. وليد قانوش.. "الفنان الكبير مدحت نصر  له بصمة وأسلوب وطابع خاص لا يخطئه أحد، حيث أعماله التي يعبر فيها عن الواقعية المحسوسة وليس الواقعية المرئية.. كما ظل أسلوبه يتميز بالثبات في سماته العامة وفق الحقل التشكيلي والتصويري الذي تتناغم فوقه الأشكال والرموز التي تنصهر في الخلفية بطريقة فطرية صافية وعذبة.. مجال بصري زاخر بالإمكانات الجمالية والرمزية.. بالحلم والخيال الذي يمررهما بسلاسة إلى الآخر".

والفنان مدحت نصر من مواليد الإسكندرية 1948،  حاصل على بكالوريوس الفنون الجميلة 1971، ماجستير الفنون الجميلة 1976 (إمكانيات التصوير الضوئي في فن الصورة المطبوعة)، دكتوراه الفلسفة في التصميم المطبوع 1983 (التصوير الضوئي أداة من أدوات التشكيل في التصميم المطبوع)، عين معيدًا بالكلية وتدرج في عضوية هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية من 1971 إلى 1988، أقام سبعة عشر معرضًا خاصًا، وشارك في العديد من المعارض الجماعية القومية والدولية، كما شارك في الكثير من ورش العمل وفي العديد من لجان التحكيم في مصر والخارج.

وعبر مشواره الفني نال عددًا من الجوائز والتكريمات من بينها جوائز بينالي الإسكندرية الدولي الثاني عشر، الثالث عشر، والثاني والعشرين – جوائز المعرض العام 1981، 1982، 1984 – شهادة تقدير من ترينالي مصر الدولي الثاني لفن الجرافيك 1997 – جائزة القطع الصغيرة 2000 – شهادة تقدير كلية التربية الفنية القاهرة جامعة حلوان 2000، وللفنان مقتنيات لدى متحف الفن الحديث – متحف كلية التربية الفنية جامعة حلوان – متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية – دار الأوبرا بالقاهرة – قاعة المؤتمرات بالقاهرة – مكتبة الإسكندرية – كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية – المكتبة القومية بفالون السويد – ومقتنيات خاصة بمصر – إنجلترا – الكويت – ألمانيا – السعودية – إيطاليا – الأردن - السويد – أمريكا.
كما أقيمت  ندوة حول تجربة الفنان مدحت نصر  وتحدث خلالها كلا من د. وليد قانوش، د. أمل نصر، د. عزة أبو السعود

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