السبت 18 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

فيلم العميل صفر يتربع على البوكس أوفيس المصري رغم نجاح فوي وبلوموندو

العميل صفر، فيتو
العميل صفر، فيتو

على الرغم من النجاح الكبير الذي حققه فيلم " فوي فوي فوي" للكاتب والمخرج عمر هلال وإقتناص فيلم “بلوموندو” إيرادات جيدة فى اول أيام عرضه،  مازال  فيلم العميل صفر يحتل المركز الأول بالبوكس أوفيس المصري وذلك بعد 13 أسبوع عرض.

وحقق فيلم العميل صفر بطولة الفنان أكرم حسني خلال أيام عرضه  بدور السينما المصرية 41 مليونا و600 ألف جنيهًا، ومازال يجني إيرادات يومية مرتفعة رغم تسريبه أونلاين عبر المنصات الرقمية بجودة جيدة قبل أسابيع.

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فيلم العميل صفر

وتدور قصة فيلم العميل صفر في إطار كوميدي، حيث يقوم الشاب صفر عبداللطيف شداد الهمم، بعدد من المغامرات الفاشلة التي تورطه في مواقف وأزمات كثيرة، حيث يعتبر جيمس بوند مثله الأعلى، ولكنه يسعى وراء حلمه، ويحاول باستمرار أن يكون ناجح في مجاله بشكل لافت ومميز.

أبطال فيلم العميل صفر

فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، ومنذر رياحنة، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وفيدرا، وأوتاكا، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي، وفاطمة البنوي، وهو من تأليف وائل عبدالله، وإخراج كريم العدل.
 

 الفنان أكرم حسني 

فى سياق آخر.. رفض  أكرم حسني الاحتفال عبر حساباته الشخصية بالسوشيال ميديا بنجاح العرض الأول لمسرحيته مع الفنان بيومي فؤاد والفنانة أسيل عمران التي تحمل اسم “تطبق الشروط والأحكام” والتي بدأ عرضها ضمن فعاليات الدورة الرابعة بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وجاءت أسعار التذاكر من أقل درجة 700 ريال سعودي وهي أقل درجة، فئة AM، أما الفئة الثانية VIP فثمنها 800 ريال سعودي، بعدها تأتي فئة VVIP2 وثمنها 950 ريال سعودي، أما أعلى فئة وهي VVIP1 وتصل إلى 1350 ريال سعودي.

وتدور قصة المسرحية حول طباخ شاب يحب ابنة مدير المطعم الذي يعمل فيه وعندما يتقدم لها يشترط عليه والدها شرطا لكي يستطيع تنفيذه لا بد أن يدخل دار مسنين مخصص للمجرمين المعتزلين، فيحاول تحقيق هذا الأمر.

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