أبرزها توعية المزارعين بالترقيم والتأمين، أهداف الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية

تطلق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الحملة القومية الثالثة لعام 2023 لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية، غدًا الأحد، بجميع محافظات الجمهورية، وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.



وأعلنت الوزارة عن توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الثروة الحيوانية وتنميتها في جميع المحافظات.

ومن ناحيته قال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه بناءًا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية، وتعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية.

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وأضاف "صابر" أنه خلال الحملة سوف يتم تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها، وأيضًا تعريف المربين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تطلق بشكل دوري حملات تجوب المحافظات والقرى من معهد بحوث التناسليات للكشف وفحص الماشية في عموم الجمهورية في إطار دورها في حماية الثروة الحيوانية بمصر.

كما يشارك معهد بحوث التناسليات الحيوانية بقوافل بيطرية خاصة، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.