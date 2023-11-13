الإثنين 13 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

إقبال كبير على جناح البحوث الإسلامية بمعرض في صحف مكرمة بالكويت (صور)

جناح مجمع البحوث
جناح مجمع البحوث الإسلامية بمعرض الكويت، فيتو

شهد جناح مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف إقبالًا كبيرًا من جانب زوار المعرض المقام على هامش جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم بدولة الكويت، تحت عنوان: «في صحف مكرمة»؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بالتعاون الفعَّال والمثمر مع مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية بحفظ التراث الإسلامي، حيث يعرض المجمع خلال هذه الفعاليات مجموعة من نوادر مخطوطات المصحف والتي تحتفظ بها مكتبة الأزهر المركزية، كما يعرض جهود لجنة المصحف وتاريخها في الحفاظ على كتاب الله.

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مجمع البحوث الإسلامية 

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إن مشاركة المجمع في هذا المعرض الدولي تأتي انطلاقًا من دور الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر-أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعنايته بالتراث الإسلامي وخاصة ما يتعلق بالمصحف الشريف، حيث تحتفظ مكتبة الأزهر المركزية بمخطوطات نادرة  تستعرض مراحل تطور كتابة المصحف الشريف وطباعته وعناية علماء المسلمين به، إضافة إلى عرض تاريخي مفصل لمراحل كتابة المصحف الشريف من خلال عرض المخطوطات التاريخية.

جناح مجمع البحوث الإسلامية بمعرض الكويت

واستقبل جناح مجمع البحوث الإسلامية بمعرض الكويت فئات عمرية وثقافية متنوعة من دول مختلفة، اطلعوا خلال جولتهم بالجناح على كل مرحلة من مراحل كتابة المصحف قديمًا، حيث استمعوا لشروح وافية لتفاصيل كل مخطوط من هذه المخطوطات، وكيف أسهم هذا التراث في الحفاظ على كتاب الله من أي تحريف أو تبديل.

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