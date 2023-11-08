رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد يستقبل وفد القافلة الدعوية التابعة لمجمع البحوث الإسلامية

استقبل المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، أمس، أعضاء القافلة الدعوية التابعة للأمانة العامة للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الاسلامية تحت اشراف الازهر الشريف وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والتي يستقبلها مركز الداخلة في الفترة من 4 نوفمبر حتى 11 نوفمبر 2023.

وخلال اللقاء رحب رئيس مركز الداخلة، بأعضاء القافلة وأكد دور الأزهر الشريف في نشر صحيح الدين الاسلامى وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعميق معنى حب الوطن وبيان سماحة الإسلام ووسطيته وغرس قيم الولاء والانتماء والعمل على محاربة الافكار الهدامة ونبذ الشائعات، والتي تأتي تنفيذا لإستراتيجية الأزهر الشريف ورسالته السامية في الحفاظ على الوعي المجتمعي وحماية القيم المجتمعية والأخلاقية، والحفاظ على المجتمع المصري من كل محاولات العبث بأمنه واستقراره.

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وأكد الطماوي، تقديم كل التيسيرات وسبل الدعم لتحقق القافلة الهدف والمرجو منها، وأعرب أعضاء القافلة عن سعادتهم بالتواجد فى مركز الداخلة، وحفاوة الاستقبال، وما شاهدوه بالداخلة من تسهيلات خلال القيام بأعمالهم.

وأكد أعضاء القافلة الدعوية، أن القافلة تقوم بنشر صحيح الدين، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، والأخذ بأيدي الشباب وتبصيرهم بالمخاطر المعاصرة؛ وذلك من خلال ندوات في قصور الثقافة، ومراكز الشرطة، ومراكز الشباب، والمكتبات العامة، وذلك للعبور بالمجتمع إلى بر الأمان، وحثهم على التحلي بالأخلاق الحميدة، كما تتعرض القافلة الدعوية للحديث عن مكانة الوطن، وواجب الدفاع عنه، والتحذير من الشائعات، وذلك حفاظًا على أمن واستقرار مصرنا الحبيبة.

وتسعى القافلة الدعوية التي أطلقها الأزهر الشريف؛ لنشر صحيح الدين الإسلامي وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعميق معنى حب الوطن، وبيان سماحة الإسلام ووسطيته، والتخلص من الكذب والشائعات التي تضر الوطن.