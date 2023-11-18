من المسافة صفر، اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال وأعداد كبيرة من مقاتلي القسام في غزة

الهجوم البري على غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أن قواته تخوض معارك ضارية مع أعداد كبيرة من مقاتلي قوات كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- في جباليا بقطاع غزة

وقال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، اليوم السبت، أنه تم إيقاع قوة مشاة إسرائيلية في كمين وتفجيرها بعبوة ناسفة خلال الهجوم على غزة، مضيفًا أنه تم فقدان الاتصال مع المجموعات التابعة للقسام المكلفة بحماية الأسرى الإسرائيليين.

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كتائب القسام تهاجم قوات إسرائيلية في قطاع غزة

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لـ حركة حماس، اليوم السبت، أنها قصفت مدينة تل أبيب عاصمة الكيان الصهيوني، ردًّا على مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين.

وقالت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة حماس، "إننا قصفنا ​تل أبيب ​ برشقة صاروخية، ردًّا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين. وكانت "كتائب القسام" أشارت في وقت سابق، إلى "أننا قصفنا كيبوتس "نيريم" بعدد من قذائف الهاون".

مجزرة مدرسة الفاخورة في قطاع غزة

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم، بأن نحو 50 شخصًا استشهدوا جراء مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة الفاخورة بالقطاع والتي تضم مئات النازحين.

ومن قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في مدرسة يقيم بها نازحون بمنطقة الفاخورة داخل قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في واقعة لم يشهدها التاريخ الحديث من قبل، على إخلاء مستشفى الشفاء في قطاع غزة "قسرًا"، ودفعت نحو 5 آلاف نازح ومريض للخروج من المجمع الطبي سيرا على الأقدام.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل إخلاء مجمع الشفاء الطبي قسرًا، لافتة إلى أن الأطفال الخدج لا يزالون في المستشفى.

وتوقع المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت أن يفقد عشرات الجرحى حياتهم خلال المشي من مستشفى الشفاء إلى شارع الوحدة الذي حددته قوات الاحتلال كممر.

وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، أكد مصدر طبي، إخلاء مستشفى الشفاء في غزة من معظم الأطباء والمرضى والنازحين، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر مستودعات للأدوية قبل إخلاء المستشفى.

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