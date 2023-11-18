الكاتبة رشا زيدان عن مقاطعة البضائع المستوردة: الحل فى التخلي عن الاستهلاك غير المبرر

أعربت الكاتبة رشا زيدان عن رأيها فى الحملات التي تدعو إلى مقاطعة جميع المنتجات والخدمات الداعمة للاحتلال الصهيوني كشكل من أشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، جراء ما يشهدونه من جرائم حرب وقصف متواصل على قطاع غزة، والذي أسفر عن آلاف الشهداء والمصابين..

حملات مقاطعة المنتجات الأجنبية

وكتب “زيدان”:ايه كمية البوستات والفيديوهات عن البدائل التي لا يملكها الجيران، وكلها عن مياة غازية ومزيل مكياج وكريمات وحاجات غريبة والله …طب مافيش حد فكر إن أساسًا فكرة التمسك بحاجات مش أساسية في الحياة هي من صنعهم من البداية؟!



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وتابعت عبر حسابها بموقع “فيسبوك”: فكرة التعلق بالماركات وفكرة تحويل المجتمعات لمجموعة من المستهلكين فكرة مين وجت لنا منين وأهالينا طول عمرهم كانوا عايشين حياة أجمل وأبسط وأسعد من غير ماركات على كل حاجة؟ وجداتنا وممثلات السينما كانوا أجمل كثير من غير ال skin care routine

مضيف: مفيش حد يعمل مبادرة "التخلي" عن كل الحاجات غير الأساسية بالمرة بدل "المقاطعة" اللي اكيد واحدة واحدة المستهلك هيزهق ويضعف ويرجع تاني يشتري المنتجات اللي اتعود عليها؟!



الحقيقة مش هنموت من غير كريمات ومياة غازية وشامبوهات اتعودنا عليها، لكن اكيد هنضيع حياتنا ملهيين بالاستهلاك… ممكن نستعمل صابونة جلسرين وزيت جوز هند وهنكون برضو حلوين وهنفضل على قيد الحياة.

الكاتبة رشا زيدان وثلاثية روح

ومؤخرًا تحدث رشا زيدان عن رأيها فى تصدر ثلاثيتها الأخيرة المعنونة بـ “روح” الأكثر مبيعا على مدار أسابيع طويلة وقالت لـ"فيتو": من وجهة نظري ثلاثية روح تميزت بأن أحداثها معاصرة تدور في وقتنا الحالي وتتعرض لتحديات يقابلها الناس في حياتهم اليومية، فلمست شريحة عريضة من القراء ووجدوا أنفسهم في الأبطال. كما تلمس الجانب الروحاني للقارئ من خلال تقديم مفهوم الصوفية بشكل مختلف ومبسط في اطار قصة حب تفاعل معها القارئ بدرجة كبيرة وتعايش مع أبطالها، وشعر بالقرب منهم ومن قصتهم التي تحولت على مدار ثلاثة أجزاء من رواية خيالية لقصة شبه واقعية، يتابع تطور أحداثها ويتمنى نهاية سعيدة لها، ,أعتقد أن سر تميز ثلاثية روح هو مزيجها المميز من الصوفية والرومانسية والواقعية وصياغتها بصدق.



الدافع وراء كتابتها هو تقديم عمل يمتع القارئ ويلقي الضوء على جوهر الفكر الصوفي بشكل يشعر معه القارئ بالألفة من خلال قصة معاصرة يظهر فيها علاقة الأبطال بالله على أساس الحب وخوض اختبار صعب للتقوى المتمثل في الصراع الازلي بين النفس والروح دون مغالاة في إطار أدبي روائي يجذب القارئ، ليكمل رحلته الخاصة ويخوض تحدياته بفكر مختلف متحرر من القوالب المعتادة.

وتابعت بالنسبة لي مقاييس الرواية الناجحة هو لمس قلوب الناس، وإحداث تغيير إيجابي فيهم بعد قراءتها حتى لو كان التغيير هو رؤية للأمور من زاوية مختلفة أو التفكر وإعادة ترتيب الأوراق بشكل أكثر أريحية وقبول لصاحبه.



