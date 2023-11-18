السبت 18 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الأقصر يوجه بتكثيف الحملات التفتيشية لمنع الممارسات الاحتكارية وضبط الأسواق

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر،  اجتماعا موسعا، لمتابعة آليات منع الممارسات الاحتكارية وضبط الأسواق وأسعار السلع والاطمئنان على توافرها بكميات كافية، بحضور العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن، ومدير مديرية التموين، ورئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، ورئيس فرع جهاز حماية المستهلك ومدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ووجه محافظ الأقصر بتكثيف الحملات التفتيشية المستمرة من قبل مسئولي التموين ورؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع جهات الاختصاص، لإحكام السيطرة على الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية والتصدي لمحاولات ضعاف النفوس من التجار والمتلاعبين بأسعار السلع، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات يتم رصدها.

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كما وجه محافظ الأقصر، بالتوسع في إقامة المنافذ الثابتة بالمدن والقرى إلى جانب سيارات المنافذ المتحركة لطرح السلع المخفضة، وعلى رأسها السكر بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وضخ كميات إضافية من السكر بسعر 27 جنيه للكيلو، لتحقيق التوازن في الأسعار بالأسواق المحلية.

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