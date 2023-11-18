السبت 18 نوفمبر 2023
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عقارات

خبير: المعارض العقارية تساعد السوق على تحقيق أهدافه البيعية

معارض عقارية, فيتو
معارض عقارية, فيتو

أكد خالد بهيج الخبير العقاري أن المعارض العقارية  ذات اليوم الواحد من أقوى الأدوات التي تساعد السوق في تحقيق أهدافه البيعية، وكذلك منح فرصة للعملاء والراغبين في شراء المنتج العقاري.

أضاف بهيج :إن المعارض العقارية تتيح فرصا وتسهيلات كبيرة للعملاء في فترة انعقاد المعارض فقط مؤكدا أن المعارض العقارية وسيلة ناجحة في دعم القطاع العقاري والشركات والمواطنين.

من جانبه أكد محمد بنانى الخبير العقاري أن هناك ثلاث جهات مستفيدة من هذه المعارض هي المطور والذي يستطيع أن يقابل قاعدة عريضة من العملاء في وقت قصير وكذلك يستطيع استقطاب عملاء من الشركات المنافسة في حالة أن لديه منتج جيد وكذلك يظهر بشكل أكبر حيث يقوم المعرض بالترويج له بطريقة واسعه.

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وأشار إلى أن المعرض العقاري يمكنه من الوصول مباشرة للعملاء وبالتالي يتعرف على أفضل العروض التي تناسبهم وتجذبهم.

واختتم قائلا/ جهة مستفيدة المواطنين والمسوق العقاري حيث يقدم المسوق لعملائه منتجات متنوعة في مكان واحد في يوم واحد مما يجعل شريحة عريضة من العملاء تقوم بزيارة المعرض ليقوموا بالاستفادة من العروض عن طريق المقارنة بين هذه العروض ونحن بدورنا كمسوق نقدم له النصيحة الأمينة المبنية على المعرفة الكاملة للسوق بحيث يصل العميل لأفضل قرار يناسب احتياجاته وقدراته. كما أن هذه المعارض تقدم دفعة بيعيه للمسوق في الفترات اللاحقة للمعرض.

كشفت  وزارة الإسكان تفاصيل طرح الأراضي الاستثمارية بآلية التخصيص الفوري بالمدن الجديدة.

 

وتطرح بمدينة الشيخ زايد ارض تجاري مساحة 1205 أمتار بسعر 44.6 ألف جنيه ارض تجاري مساحة 1205 أمتار بسعر 44.6 ألف جنيه، أرض تجاري مساحة 3309 أمتار بسعر 44.9 ألف جنيه.

 

 وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

 

وتتجه لوزارة لتنويع طروحاتها للأراضي سواء بنظام الشراكة مع القطاع الخاص أو التخصيص الفوري أو بنظام الحصة العينية والنقدية وذلك لتلبية طلبات السوق والشركات، وزيادة إيرادات الهيئة المالية.

 

حذرت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، من حالات إلغاء تخصيص شقق جنة في الطرح الجديد وفقًا لآلية الحجز الفوري التي اعتمدتها الوزارة، وانتهي التقديم على الشقق يوم الأربعاء الماضي الموافق 15 نوفمبر الجاري ذلك في عدد من المدن الجديدة وهي مدن (رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا – ملوي الجديدة).

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