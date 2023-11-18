أسما إبراهيم تحتفل بعيد ميلادها وسط فريق عمل برنامج حبر سري (صور)

احتفل فريق عمل برنامج حبر سري بعيد ميلاد الإعلامية أسما إبراهيم مقدمة البرنامج وذلك قبل الموعد المحدد ليوم ميلادها بأسبوع.

أسما إبراهيم على الإنستجرام

ونشرت أسما إبراهيم عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام" مجموعة من الصور من داخل استوديو حبر سري وهو مزين بالبلالين والألوان الوردية والورود تعبيرا عن حب فريق العمل لأسما إبراهيم.

وعلقت قائلة:"شكرًا من قلبي كانت احلي مفاجأة احتفلو بيه قبل اسبوع من عيد ميلادي بحبكم"

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أسما إبراهيم

وقد نفت الإعلامية أسما إبراهيم ، أن يكون السبب الرئيس لظهور نجوم الصف الأول من الفنانين في برنامجها حبر سري الذي انطلق الجزء الرابع منه مؤخرا هو الأجور الفلكية التي يحصلون عليها.

حقيقة ظهور نجوم الصف الأول مع أسما إبراهيم بسبب الأجور الفلكية

وقالت أسما إبراهيم في تصريح خاص لـ"فيتو": السوشيال ميديا كل دقيقة تطلق شائعة مختلفة، وهذا الكلام ليس حقيقيا على الاطلاق.

وأضافت: “أنا شخصيا لا أعرف معظم أجور الفنانين لأنه أمر خاص بالقناة والفنان أنا أقوم بدور الإعلامي فقط”.

ومن ناحية أخرى كانت، تصدرت الإعلامية أسما إبراهيم حديث مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، وذلك بعد إعلانها الزواج من رجل أعمال من خلال لقاء تليفزيوني لها، مؤكدة أنها أقامت حفل زفافها في دبي منذ فترة في خصوصية تامة بعيدا عن أعين الصحافة والإعلام.

وعلقت أسما إبراهيم عن زواجها من رجل أعمال وعن سبب إقامتها لحفل الزفاف خارج مصر، وقالت في تصريح خاص لفيتو: “أنا بقيت برفض دخول الناس في حياتي الشخصية الحقيقة”.

وبدأت الإعلامية أسما إبراهيم التجهيزات للموسم الجديد من برنامجها حبر سري والذي يعرض على شاشة القاهرة والناس وحقق نجاحا كبيرا بمواسمه السابقة.

تفاصيل الموسم الجديد من حبر سري

وتصور أسما إبراهيم حاليا الحلقات الجديدة من برنامجها حبر سري في موسمه الجديد.

برنامج حبر سري

وتقدم الإعلامية أسما إبراهيم برنامج حبر سري بموسمه الثالث على قناة القاهرة والناس، يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، حيث تستضيف العديد من نجوم الفن والرياضة بمصر والوطن العربي.