ملخص تصفيات يورو 2024 قبل الجولة الأخيرة.. 13 منتخبا ضمنوا التأهل للبطولة.. والبرتغال الأعلى في إحراز النقاط

تصفيات أمم أوروبا 2024 ، تشهد مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى أمم أوروبا 2024 ندية كبيرة بين المنتخبات حيث اقتربت علي النهاية وما زال لم يحسم سوى 13 منتخبا الـتأهل إلى بطولة اليورو المقرر إقامتها في ألمانيا.

ونعرض لكم في التقرير التالي ملخص كل شيء في التصفيات النسخة الحالية:

المجموعة الأولى

حسم المنتخب الإسباني والاسكتلندي التـأهل من المجموعة، حيث وصل رصيد الأسبان من النقاط إلى 18 نقطة بينما حقق منتخب اسكتلندا 16 نقطة، فيما بات المنتخبان النرويج، قبرص خارج بطولة أمم أوروبا المقبلة بشكل رسمي.

منتخب إسبانيا، فيتو

المجموعة الثانية

حسم المنتخب الفرنسي التـأهل من المجموعة حيث وصل رصيد الديوك من النقاط إلى 21 نقطة بينما حقق منتخب هولندا 15 نقطة واليونان برصيد 12 نقطة، فيما باتت المنتخبين أيرلندا، جبل طارق خارج بطولة أمم أوروبا المقبلة بشكل رسمي.

منتخب فرنسا، فيتو

المجموعة الثالثة

حسم المنتخب الإنجليزي التـأهل من المجموعة حيث وصل رصيد إنجلترا من النقاط إلى 19 نقطة بينما حقق منتخب إيطاليا 13 نقطة وكذلك أوكرانيا نفس رصيد الاتزوري، فيما بات المنتخبان مقدونيا ومالطا خارج بطولة أمم أوروبا المقبلة بشكل رسمي.

منتخب إنجلترا، فيتو

المجموعة الرابعة

حسم المنتخب التركي التـأهل من المجموعة حيث وصل رصيد الأتراك من النقاط إلى 16 نقطة بينما حقق منتخب كرواتيا 13 نقطة فيما جاءت ويلز برصيد 11 نقطة، فيما بات المنتخبين أرمينيا ولاتفيا خارج بطولة أمم أوروبا المقبلة بشكل رسمي.

منتخب تركيا، فيتو

المجموعة الخامسة

حسم المنتخب الألباني التـأهل من المجموعة حيث وصل رصيد ألبانيا من النقاط إلى 14 نقطة بينما حقق منتخب تشيك 12 نقطة، وجاءت بولندا 11 نقطة فيما أتت مولدوفا بعشر نقاط فيما ودع جزر الفارو حظوظه في التأهل خارج بطولة أمم أوروبا المقبلة بشكل رسمي.

منتخب ألبانيا، فيتو

منتخبات ضمنت التأهل لبطولة أمم أوروبا

ألمانيا مستضيف البطولة.

منتخب إسبانيا.

منتخب إسكتلندا.

منتخب فرنسا.

منتخب إنجلترا.

منتخب تركيا.

منتخب ألبانيا.

منتخب النمسا.

منتخب بلجيكا.

منتخب المجر.

منتخب الدنمارك.

منتخب البرتغال.

منتخب سلوفاكيا

كريستيانو رونالدو، فيتو

المجموعة السادسة

حسم منتخبي النمسا وبلجيكا التـأهل من المجموعة حيث وصل رصيد النمساويين من النقاط إلى 19 نقطة بينما حقق منتخب بلجيكا 17 نقطة، فيما باتت المنتخبات الثلاثة السويد، أذربيجان، استونيا خارج بطولة أمم أوروبا المقبلة بشكل رسمي.

منتخب النمسا، فيتو

المجموعة السابعة

حسم المنتخب المجري التـأهل من المجموعة حيث وصل رصيد المجر من النقاط إلى 15 نقطة بينما حقق منتخب صربيا 13 نقطة والجبل الأسود 11 نقطة، فيما باتت المنتخبين ليتوانيا وبلغاريا خارج بطولة أمم أوروبا المقبلة بشكل رسمي.

منتخب المجر، فيتو

المجموعة الثامنة

حسم المنتخب الدنماركي التـأهل من المجموعة حيث وصل رصيد الدنمارك من النقاط إلى 22 نقطة بينما حقق منتخب سلوفينيا 19 نقطة وجاءت كازاخستان برصيد 18 نقطة، فيما باتت المنتخبات الثلاثة فنلندا، إيرلندا، سان مارينو خارج بطولة أمم أوروبا المقبلة بشكل رسمي.

الدنمارك، فيتو

المجموعة التاسعة

لم يحسم أي منتخب التأهل من المجموعة حيث يتصدرها رومانيا برصيد 16 نقطة وتأتي سويسرا في المركز الثاني بنفس الرصيد ويأتي في المركز الثالث الكيان الصهيوني 12 نقطة فيما تأتي كوسوفي رابعا بعشر نقاط ومازال مباراتين علي نهائيات مباريات المجموعة

فيما بات المنتخبين روسيا البيضاء وأندورا خارج بطولة أمم أوروبا المقبلة بشكل رسمي.

منتخب رومانيا، فيتو

المجموعة العاشرة

حسم المنتخب البرتغالي والسلوفاكي التـأهل من المجموعة حيث وصل رصيد البرتغال من النقاط إلى 27 نقطة بينما حقق منتخب سلوفاكيا 19 نقطة، فيما باتت المنتخبات لوكسمبورج، ايسلندا، ليشتانشتين، البوسنة الأربعة خارج بطولة أمم أوروبا المقبلة بشكل رسمي.

منتخب البرتغال، فيتو

ما هو نظام تصفيات يورو 2024



سيشارك 23 منتخبًا في بطولة يورو 2024، بالإضافة إلى منتخب ألمانيا المستضيف، وسيتم تحديد المنتخبات المشاركة من خلال التصفيات.

ويشارك 53 منتخبًا أوروبيًا في التصفيات، بعد استبعاد ألمانيا كونها المستضيف، وروسيا بسبب إيقافها من المشاركات الدولية بعد حربها على أوكرانيا.

وتم تقسيم الـ 53 منتخبًا على عشر مجموعات، سبع مجموعات منها مكونة من خمسة منتخبات، وهناك ثلاث مجموعات تضم ستة منتخبات.

يتأهل الأول والثاني في كل مجموعة مباشرة إلى يورو 2024 برفقة منتخب ألمانيا المضيف، ثم تكتمل العدة بتأهل 3 منتخبات عبر ملحق تصفيات أمم أوروبا.

أمم أوروبا، فيتو

موعد قرعة ملحق تصفيات يورو 2024



تقام قرعة ملحق تصفيات يورو 2024 في يوم الخميس الثالث والعشرين من نوفمبر 2024 في مدينة نيون السويسرية.

وتبدأ القرعة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، الثامنة مساء بتوقيت السعودية.

موعد مباريات ملحق تصفيات يورو 2024



تنقسم فرق ملحق تصفيات يورو 2024 إلى 3 مسارات، كل مسار يتم فيه خوض دور نصف نهائي ونهائي بالتوازي وفي نفس التوقيت.

الفائزون بالمركز الأول في المسارات الثلاثة يكملون عقد المتأهلين إلى يورو 2024، الفريق الوحيد الذي ضمن تأهله إلى ملحق التصفيات هو جورجيا بسبب نتائجها في مستواها بدوري الأمم الأوروبية.

ستبدأ مباريات المسارات الأول والثاني والثالث يوم 21 مارس 2024 على أن ينتهي الملحق في 26 مارس 2024 بخوض نهائي كل مسار..

هداف التصفيات حتى الآن

البرتغالي كريستيانو رونالدو 10 أهداف

البلجيكي روميليو لوكاكو 10 أهداف

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