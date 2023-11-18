السبت 18 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

سامح حسين يعلن انضمامه لشبكة cbc من خلال الستات مايعرفوش يكدبوا

الفنان سامح حسين،
الفنان سامح حسين، فيتو

 أعلن الفنان سامح حسين من خلال برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر شاشة cbc تقديم الإعلاميتين منى عبد الغني وإيمان عز الدين عن انضمامه رسميا  لشبكة CBC.

وسيقدم سامح حسين برنامجين الأول على شاشة القناة التلفزيونية قريبا، وبرنامج آخر ديجيتال على صفحة القناة وتبدأ أولى حلقاته اعتبارا من الغد.

و مؤخرًا.. نشر الفنان سامح حسين صورة له من ميناء رفح البري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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وظهر سامح حسين في الصور يحمل لافتة مكتوب عليها “فلسطين قضيتي” وعلق قائلا: “ألا إن نصر الله قريب”.

وانتابت حالة من الارتياح نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لفتح معبر رفح البري ودخول المساعدات الإنسانية لأهل غزة، وذلك بعد انتظار دام حوالي 15 يوما، من اندلاع أحداث طوفان الأقصى.

معبر رفح يتصدر التريند بعد مرور المساعدات الإنسانية

 وكان تصدر "معبر رفح" تريند مصر والعالم العربي على منصة "أكس"، تويتر سابقًا، ودشن النشطاء هاشتاجين إحداهما "معبر رفح" والثاني "معبر رفح البري"، للتعبير عن سعادتهم وارتياحهم لعبور أول قافلة شاحنات للمساعدات الإنسانية لأهل غزة عبر معبر رفح.

وبدأت المساعدات الإنسانية تدخل من مصر عبر معبر رفح إلى قطاع غزة، وذكرت وزارة الاتصالات التابعة لحركة حماس بقطاع غزة، أنه يتم الآن إدخال نحو 20 شاحنة محملة بالأدوية والمعدات الطبية والمواد الغذائية إلى القطاع.

 وأكدت الوزارة الفلسطينية في بيانها أنه سيتم تفريغ شحنة المساعدات المصرية على آليات وسيارات فلسطينية بحضور مسئولي الأمم المتحدة داخل القطاع، على أن يتم تحريك الشاحنات تجاه غزة، وتوزيعها بمعرفة الجهات الصحية والأمنية. وقالت إنه سيتم تسليم تلك المساعدات وفق قوائم معدة مسبقا بالتنسيق بين مصر والهلال الأحمر الفلسطيني ومنظمة الصحة العالمية.

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الفنان سامح حسين برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا إيمان عز الدين سامح حسين

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