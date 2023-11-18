السبت 18 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

مفتي الجمهورية: الكيان الإسرائيلي يتعطش لمزيد من سفك دماء الأطفال والنساء والأبرياء

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، فيتو

أدان الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بأشد العبارات مواصلة واستمرار الكيان الإسرائيلي في جرائمه الهمجية الوحشية وغطرسته بحق أبناء الشعب الفلسطيني، حيث ارتكب مجزرة جديدة في مدرسة الفاخورة شمال غزة، ما أدى إلى استشهاد العشرات من الشهداء، كما قصفت قوات الكيان الإسرائيلي المسجد الكبير في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وبذلك يكون  الكيان الإسرائيلي استهدف  أكثر من 192 مسجدا في القطاع، دمر بشكل كامل منها 56 مسجدا، كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية منازل ومركزا ثقافيا، وسط وجنوب قطاع غزة، بالتزامن مع حزام ناري متواصل شمال القطاع.

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المفتي يدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة 

واستنكر  المفتي، في بيانه اليوم السبت، ما يقوم به الكيان الإسرائيلي المحتل من تكثيف الهجمات والاعتداءات الوحشية الغاشمة وتكثيف الهجمات على أبناء الشعب الفلسطيني وما يسفر عنه من سقوط آلاف الشهداء الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح واصفًا هذه الاعتداءات الوحشية بأنها "جرائم حرب مكتملة الأركان".

الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني

وقال مفتي الجمهورية: “إن هذه الجرائم والاعتداءات الغاشمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة، في الوقت الذي تضرب فيه قوات الاحتلال بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عُرض الحائط، وسط صمت تام من المجتمع الدولي”، مشيرًا إلى أن هذه الاعتداءات الغاشمة والمتجردة من كافة المشاعر الإنسانية وصمة عار على جبين الإنسانية.

وأكد مفتي الجمهورية: أن الكيان الإسرائيلي يتعطش لمزيد من سفك دماء الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء واستهداف المستشفيات والمدارس ودور العبادة على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

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